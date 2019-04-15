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影／機場條例修法 噪音補償費不再以60分貝為限

2019-04-15 12:44聯合報 記者何定照╱即時報導

104年民航法第37條等修正，將噪音「防制費」等改為「補償金」，也將機場附近以60分貝作為噪音線等標準拉掉。立法院交通委員會今審查「國際機場園區發展條例」第13、14、47條條文修正草案，將相關文字都依行政院版修成與民航法一致，未來桃園機場附近可拿補償金民眾將不再以60分貝噪音線內為限。

民航局也指出，由於國際機場園區發展條例今天修正這三條，都涉及機場公司，包括第13條依規定向使用人（航空公司）收取噪音補償金、第14條提撥費用給園區所在地縣市政府辦理相關工作等，而全台只有一家機場公司、也就是桃園國際機場公司，其他機場都由民航局管理，因此今天所有相關條文直接受惠者只有桃園機場附近民眾。

立委陳賴素美指出，過去噪音防制區以60分貝為噪音線，造成居民不公平感非常大，因為60分貝是用兩年平均算出來的，但飛機噪音因為風向等關係一直在變化，許多地區最後平均若沒到60分貝，就一毛都沒，或59分貝就沒，「天堂、地獄差別感太大」。如今將60分貝字樣拉掉，將能照顧更多地區居民。

桃園市政府環保局科長黃伯弘表示，桃機防制區分一、二、三級，防制費以1:2:4發放，過去常有民眾反映機場航道底下雖未實質達三級，但每天受影響，希望敏感地區比照三級；也有60分貝區外民眾反映數值雖未到一級，但盼爭取。桃園去年已在機場附近航道噪音敏感區擬定監測調查計畫，近期會依此擬定補償案，觀音鄉等60分貝區外民眾另案處理。

黃伯弘也說，原稱噪音「防制費」的費用，考量機場飛機起飛帶給機場附近民眾不分時段的生活環境安寧影響，因此這次修法改為「補償金」，更符合這筆經費意義。他表示，桃園近年已都用現金發放給住戶，相關辦理都很上軌道。

在補償金來源方面，黃伯弘指出，機場公司都是根據飛機的重量、噪音狀況向航空公司收費，近年因飛機變多，收費就會多，以去年來說大約台幣5.5億元，提撥給桃園市政府航道基金，再由桃園市府依規定將其中20%用於行政費用，80%給防制區裡面住戶。

至於桃園機場外的其他機場，都由民航局管理。民航局局長林國顯說，民航局從全台其他機場的航空公司收到的錢，去年大約2.2億，將10%做為行政費用、90%發放現金給縣市政府，再由縣市政府訂辦法怎麼使用。

立委表示，這次只有桃園國際機場附近民眾受惠，希望未來其他機場附近民眾也能受惠。立委劉世芳表示，應該一定要有中央地方都適用的明定辦法，畢竟各航道下面都一樣有民眾，不能只有桃園受惠，也要幫馬祖等其他機場說話。

立法院交通委員會今審查「國際機場園區發展條例」未來桃園機場附近可拿補償金民眾將不...
立法院交通委員會今審查「國際機場園區發展條例」未來桃園機場附近可拿補償金民眾將不再以60分貝噪音線內為限。本報資料照片
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