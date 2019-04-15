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怕不孕而不治療紅斑性狼瘡 醫籲：消極治療恐洗腎 

2019-04-15 11:55聯合報 記者簡浩正╱即時報導

以前治療紅斑性狼瘡以類固醇為主，恐出現停經或卵巢傷害等副作用，一名30歲女性發生紅斑性狼瘡擔心不孕而消極治療，後引發腎炎，有洗腎危險，後在醫師建議下，以類固醇搭配免疫抑制劑治療下控制病情。免疫風濕科醫師說，紅斑性狼瘡非不治之症，已有免疫抑制劑，治療效果好，健保也有給付。

台中榮總免疫風濕科醫師黃文男表示，紅斑性狼瘡為慢性自體免疫風濕疾病，好發於15歲至40歲、適孕年齡的女性，因此又有「美女病」之稱，每年確診人數約500至1000人之間。

黃文男說，紅斑性狼瘡會使免疫系統辨識異常，攻擊體內正常細胞，侵犯全身多處器官而引起發炎反應，如出現關節炎、皮膚紅斑、腎臟病變，並出現發燒、疲倦等症狀。最常見的併發症為狼瘡性腎炎，若沒積極治療，可能會引發慢性腎病變或腎衰竭，導致終生洗腎。

不過，紅斑性狼瘡典型常見皮膚出現紅斑，但並非每位患者都會。黃文男說，該患者初期症狀即未出現紅斑，後對自己確診時感到驚訝、難過而消極治療；直到出現腎炎時才再就診。所幸在類固醇搭配免疫抑制劑治療下，不用洗腎且病情控制，現出現僅零星紅斑或關節腫痛，也有懷孕生子的打算。

黃文男說，紅斑性狼瘡甚至引發腎炎患者的受孕能力，與一般婦女相當，只是過往治療患者恐有經期變亂、停經或卵巢傷害等副作用，較不易懷孕。兩年前健保也通過給付口服免疫抑制劑，療效較好也不傷害卵巢，市面上也有多款選擇，因此若有計畫懷孕的患者，可與醫師溝通後在懷孕前服用治療，若已懷孕患者則不適用。

紅斑性狼瘡患者懷孕
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