螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



肺癌患者梁先生（左）與新光醫院腫瘤治療科主治醫師楊凱琳。圖／新光醫院提供 分享 facebook

63歲梁先生不抽菸且身體硬朗，10年前因突然左胸痛，在金門當地醫院檢查後，再轉診回台灣而確診為肺癌末期，並轉移到肋骨；原預估存活期不到一年，後至新光醫院腫瘤治療科接受治療，在主任季匡華與團隊建議下，以螺旋刀放射治療加上標靶藥物，控制及提高抗癌免疫力，回診追蹤發現腫瘤已消失。

收治該患者的主治醫師楊凱琳表示，梁先生非小細胞癌中的肺腺癌，為基因細胞突變所致，肺癌病患常有咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困難等症狀，但因早期肺癌多無症狀，等到有症狀並確診時多為晚期，也導致五年存活期僅一成五，如梁先生當時預估只剩8個月至一年壽命。

楊凱琳說，基因突變的肺癌適合標靶治療，而螺旋刀放射治療的優點為局部控制，可精準打擊小範圍病灶，團隊評估梁先生的病情適用，因此採標靶藥物加上螺旋刀放射治療，術後控制良好並延長存活期至今。

而梁先生在2016年回診時，發現同側復發，2顆腫瘤大小為1.2及1公分，經小範圍局部切除手術及持續標靶藥物治療後，再度控制；直到今年回診時發現原病灶再復發，腫瘤大小為2.8公分，經團隊評估不建議再切除，因此進行第二次的螺旋刀加上熱療與關節炎藥搭配原標靶，預期可再控制。

楊凱琳表示，雖晚期肺癌的存活期較低，但仍有像梁先生這樣存活10年以上的例子；另外，早期肺癌若發現，治療存活率更高達九成，因此，早期發現早期治療是要務。呼籲民眾維持良好生活作息外，並定期健檢，若有家族史更得留意。