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看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31中央社 台北15日電

賈靜雯（左）在「我們與惡的距離」中飾演陳妤的上司。 圖／公視提供
賈靜雯（左）在「我們與惡的距離」中飾演陳妤的上司。 圖／公視提供
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戲劇「我們與惡的距離」引發關注，精神科醫師表示，這是好的社會現象，讓更多人認識精神疾病，且也應意識到「每個人跟精神困擾都很靠近」，應自我覺察、尋求資源。

「我們與惡的距離」引起廣大討論，阮綜合醫院身心內科主治醫師林奕萱受訪時表示，此劇除了提到思覺失調症和錐體外症候群，根據她的觀察，其他與精神科相關的狀況可能還包含創傷後壓力症、傷慟反應、酒精成癮障礙症、焦慮、親子關係問題、兒童受父母親關係緊張所苦、配偶和親密伴侶緊張關係等。

林奕萱表示，這些狀況很多不是病，而是生活中的困擾，這些困擾影響了生活該有的步調，可能影響到自己，也影響到其他人。因為不是病，不一定需要吃藥、治療，但最起碼需要了解和處理，要有自我覺察才有機會改善困擾。

林奕萱說，有些人害怕被標籤，不願看精神科，但尋求專業資源並不只是看病，比較像是「來了解發生了什麼事」。如門診最常出現的抱怨「失眠」，背後成因也非常多元，醫師協助病患了解狀況，用藥反而不是最重要的。

醫療也並非精神困擾唯一的解方。林奕萱表示，當自我覺察身心狀況出現困擾，也未必要看精神科醫師，可尋求其他社會資源，如社工、諮詢專線等。釐清問題後，在醫療介入外，也可透過運動、呼吸練習學習放鬆。不過，如果身心症狀明顯、讓生活非常痛苦時，還是建議尋求醫療專業意見。

衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中受訪時說，此劇重要的意義在於民眾應認識到「我們與精神困擾的距離可能很靠近」。

所謂精神疾病範圍非常廣，包括精神病、精神官能症（如焦慮、憂鬱、強迫症等）、酒癮、藥癮等，但不包括反社會人格違常者。

諶立中表示，根據研究，有25%的人終其一生中都有一段時間需要精神科協助，顯見精神疾患相當普遍，也不應被異樣眼光對待。

現在社會是高壓社會，諶立中說，很多人可能深受工作、人際、學業、家庭壓力影響而增加發生憾事的機會。如果想尋求協助，可打衛福部安心專線0800-788-995（請幫幫，救救我）。

醫師失眠社工
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