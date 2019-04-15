春天睡不好 中醫師推薦此茶必喝

2019-04-15 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



「春神來了怎知道，梅花黃鶯報到。」相信民眾都聽過這首著名民歌，顯示春臨大地景象，只是雖春暖花開，但天氣仍出現陰晴不定，忽冷忽熱的情形，有民眾會出現感冒、呼吸道發炎等症狀外，更有民眾會有睡不好的現象。

中醫師建議民眾厚外套別收太快，春天飲食上以清淡為宜，補充肉、蛋類等蛋白質；在睡眠上，應晚些入睡、不賴床並簡單運動，也可煮泡桂圓紅棗茶飲用，有助安眠。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，人的體質分為多種，有氣虛、陽盛、陰虛、氣虛、濕熱等，常見的症狀與適合食補類型也有所不同，宜先自我認知。而據《黃帝內經》說春天該「夜臥早起，廣步於庭」，意指該晚些睡、不賴床，而起床後也可做些簡單運動如轉轉手腳等，讓思慮慢慢清晰。

而哪些體質民眾易在春天睡眠品質欠佳，陳潮宗說包含氣虛、陰虛、血虛、氣血兩虛體質等，睡眠時會出現雜夢多、驚醒、頭暈、疲勞等現象，建議可選擇泡煮「桂圓紅棗茶」來幫助睡眠與放鬆心情。