春天睡不好 中醫師推薦此茶必喝
「春神來了怎知道，梅花黃鶯報到。」相信民眾都聽過這首著名民歌，顯示春臨大地景象，只是雖春暖花開，但天氣仍出現陰晴不定，忽冷忽熱的情形，有民眾會出現感冒、呼吸道發炎等症狀外，更有民眾會有睡不好的現象。
中醫師建議民眾厚外套別收太快，春天飲食上以清淡為宜，補充肉、蛋類等蛋白質；在睡眠上，應晚些入睡、不賴床並簡單運動，也可煮泡桂圓紅棗茶飲用，有助安眠。
台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，人的體質分為多種，有氣虛、陽盛、陰虛、氣虛、濕熱等，常見的症狀與適合食補類型也有所不同，宜先自我認知。而據《黃帝內經》說春天該「夜臥早起，廣步於庭」，意指該晚些睡、不賴床，而起床後也可做些簡單運動如轉轉手腳等，讓思慮慢慢清晰。
而哪些體質民眾易在春天睡眠品質欠佳，陳潮宗說包含氣虛、陰虛、血虛、氣血兩虛體質等，睡眠時會出現雜夢多、驚醒、頭暈、疲勞等現象，建議可選擇泡煮「桂圓紅棗茶」來幫助睡眠與放鬆心情。
陳潮宗說，若以一人分來說非常方便，民眾可準備桂圓八顆、紅棗六粒、熱水400毫升，將桂圓波除外殼後取果肉，並與紅棗放入茶杯中，以熱水沖泡約五分鐘後再喝，採每周喝三次，至少喝一至三個月，有補氣養血，助安眠之效。此外，如果失眠嚴重者，可添加夜交藤15克，夜交藤為何首烏的藤莖，具安神作用，來幫助入睡。
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