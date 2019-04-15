鄭明典：大又完整的低壓雲系 後有北風台灣今涼快一下
「今天台灣整天都受北風影響，暫時涼快一下！」中央氣象局副局長鄭明典今在臉書貼衛星雲圖，秀出台灣附近大又完整的低壓雲系，他說，低壓後面有北風，今天台灣整天都受北風影響。
中央氣象局說，預測桃園以北及宜、花全天的天氣較涼，高溫約22到24度，和昨天相較轉涼許多，中南部較不受影響，高溫可達28到31度；降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中中南部山區降雨主要以午後對流性陣雨為主。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，依最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天氣溫略下降，華南結構鬆散的雲系、間歇移入，北海岸、東半部及山區有局部短暫雨；西半部平地為多雲，偶有飄零星小雨的機率。各地早晚偏涼、中南部白天舒適微熱。今北部高溫約25度、中部29度、南部32度、東部26度。
他說，本周兩波明顯降雨，第一波鋒面過境、第二波南方雲系北移。明天至周三清晨，結構較強的鋒面通過，各地皆受影響，其中有較大雨勢；冷空氣不多，北台灣降雨時略偏涼。周三上午起鋒面遠離，降雨緩和，天氣好轉。周四起至下周日南方水氣逐漸北移、天氣趨不穩定，其中易有強對流發展，降雨範圍也較大；但由於已接近模式模擬的末期，其所模擬的時、空分布及強度變化，皆應持續觀察。
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