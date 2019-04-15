彭啟明：今轉晴緩和但空氣髒 周二全台有較大雨勢

2019-04-15 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天天氣較為穩定，但明天清晨會有扎實的鋒面雲系影響台灣，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，預期全台都有降雨機會，甚至有雷雨，將持續到周三清晨。

上個周末北台灣有間歇性的陣雨，中南部較穩定，彭啟明在臉書說，今天仍維持東北風的天氣，有帶來較乾爽的空氣，各地都將明顯轉晴，預期中部以北中午溫度可以到23-25度，中南部約在24-29度，晴到多雲。

他說，要留意的是周二，預期有波鋒面雲系東移影響台灣，這波鋒面較扎實、範圍也較廣，預期全台都有降雨機會，不排持會有雷雨特徵，降雨將持續到周三清晨，周三白天後雨勢將逐步減緩。

彭啟明指出，周四、五開始台灣附近的風場轉為偏西南風，這種西南風的水氣偏溫暖潮濕，很容易發展出對流性的降雨，局部不穩定，可能會發展到這周末。他說，雖然不是整天都會降雨的類型，還是會較潮濕也有局部陣雨。

他提醒今天要留意空氣品質，因伴隨東北風，境外汙染物移入，配合上本地汙染物累積，今天從北到南空氣品質可能會略差一點。預期西半部可能會陸續增高，這波空汙會在周二明顯雨勢後被雨除緩和。

中央氣象局說，今天在東北季風影響下，預測桃園以北及宜、花全天的天氣較涼，高溫約22到24度，和昨天相較轉涼許多，中南部較不受影響，高溫可達28到31度；至於降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中中南部山區降雨主要以午後對流性陣雨為主，建議外出攜帶雨具以備不時之需，中南部平地則為多雲的天氣。