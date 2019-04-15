親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

Uber條款倒數 專家：應先鬆綁計程車費率

2019-04-15 00:12聯合報 記者侯俐安╱台北報導

「Ｕｂｅｒ條款」倒數，交通部提出解方，盼現行與Ｕｂｅｒ合作的租賃車，加入多元化計程車，未來民眾仍可透過Ｕｂｅｒ叫車，長途叫租賃車、短途叫計程車。專家認為，此方案前提應鬆綁計程車費率、讓預約行程無需跳表，直接透過Ａｐｐ跳表，並鬆綁現行「禁止雙派遣」限制，讓司機可不受限單一車隊。

行政院「數位國家創新經濟推動小組」民間諮詢委員會委員江雅綺說，早年政府為保障乘客、避免惡性繼承，計程車無論驗車、價格、駕駛人資格等，都被高度管制。但當科技進步帶來的商業模式顛覆市場，政府也應回頭檢討既有計程車價格、管理及架構，是否有鬆綁空間，計程車與Ｕｂｅｒ不應只是「零與一的抉擇」。

新加坡為例，早在一九九八年鬆綁計程車費率，讓車行依據市場供需自訂價格，二○○三年進一步開放計程車市場自由化，鼓勵新業者加入、以競爭刺激進步提升服務。二○一三年起Ｕｂｅｒ與Ｇｒａｂ等叫車平台進入新加坡，兩年後新加坡允許第三方計程車叫車平台登記，在計程車申請鬆綁費率後，新加坡交通管理局也同意使用網路Ａｐｐ預約的計程車，能享有彈性計價空間。

二○一七年三月，Ｇｒａｂ推出新功能，系統會派遣距離乘客最近的計程車或出租車，透過事先揭露費率，讓網約計程車不再需要跳表，可動態定價。到了去年計程車的動態定價，已成叫車平台市場基本配備。甚至連來自印尼的新創機車叫車平台，也可提供網約叫車。在競爭之下，計程車沒有因競爭而消失，反而叫車量與股票都雙雙上漲。

分享

計程車新加坡行政院

相關新聞

Uber條款爭議怎解？交部：租賃車轉計程車 Uber派遣

2019-04-15 00:09

健康名人堂／老來「停聽看」 延緩失智

2019-04-15 00:53

減重瘋跳床 50歲男疑跳到中風

2019-04-15 00:53

優人物／走向山岳的社會觀察家 詹偉雄與山對話的退休生活

2019-04-15 00:46

生活美學／文心藝所 商辦叢林間的文化綠洲

2019-04-15 00:26

健康你我他 ／罹患牙周病 才知道保健

2019-04-15 00:26

長庚南進 大馬醫期盼協助換肝

2019-04-15 00:23

失眠 可能體質變了 中醫教你調理

2019-04-15 00:21

鼾聲如雷 小心睡眠呼吸中止症

2019-04-14 23:08

皮在癢？兒子揭媽媽「拿手菜」她超怒 網：沒寫泡麵不錯了

2019-04-14 20:00

防曬乳除防皮膚病變 專家：也能顧血管

2019-04-14 18:57

醫療器材福音 染色玻璃防細菌感染

2019-04-14 18:57

長庚醫院南進檳城 馬國醫師期待進換肝等醫療強項

2019-04-14 18:35

台中以北注意！ 入夜有雷雨要買晚餐的要辦事別忘雨具

2019-04-14 18:24

對流雲系移入 氣象局：新竹、苗栗及台中晚間注意大雨

2019-04-14 17:49

東海書苑將關門 獨立書店用時間換取空間

2019-04-14 17:45

週三前天氣不穩 16日有鋒面來襲

2019-04-14 15:09

上東三水街市場 挖掘新舊並存的市場魅力

2019-04-14 14:39

暖冬提早盛產 吃鳳梨記得要「聽聲辨味」

2019-04-14 14:22

愛肝達人站／B肝＋C肝 全台300萬人有肝癌隱憂

2019-04-14 14:03

健康相談室／火燒心 睡覺墊高上半身

2019-04-14 14:00

痔瘡，不一定要開刀

2019-04-14 13:58

好好吃／生酮飲食 吃青醬輕鬆享瘦

2019-04-14 13:57

克服「交叉感」 單德興新作再探亞美文學

2019-04-14 13:55

踏入熱鬧舊城區 汲取古往今來的洶湧能量

2019-04-14 13:23

配戴呼吸器睡覺 中年男不再打呼

2019-04-14 12:55

確定連5漲！汽、柴油15日起各調漲0.2元、0.4元

2019-04-14 12:36

傳統廟會「觀光化」 年輕人也愛看廟會

2019-04-14 12:33

油價連漲！明起汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

2019-04-14 12:10

九層塔變三樣美味 輕鬆享瘦

2019-04-14 12:05

多麼痛的領悟！吃「乾泡麵」常發生的悲劇你也碰過嗎？

2019-04-14 12:00

莊嚴120周年展 群集張大千、黃君璧等書畫

2019-04-14 11:33

兒聽損控醫療疏失 家長怪醫師「沒強調一定要吃藥」

2019-04-14 10:35

相約熱炒店 感受瀰漫空氣中的五感刺激

2019-04-14 09:52

走訪魚市場 體驗凌晨限定的熱鬧澎湃

2019-04-14 09:50

保健食品為什麼同品項價差那麼大？5大重點檢視

2019-04-14 08:00

痔瘡有四級 不一定要開刀

2019-04-14 07:55

火燒心 胃食道逆流睡覺墊高枕頭有用嗎？

2019-04-14 07:52

今明緩和一下 吳德榮：周二北台雨、周四範圍擴大

2019-04-14 07:06
看更多

熱門文章

最心痛的事實！科學家證實已於2018年絕種的動物

2019-04-14 10:08

今明緩和一下 吳德榮：周二北台雨、周四範圍擴大

2019-04-14 07:06

被控詐欺A健保 萬芳醫師吳思遠：痛苦到快死掉

2019-04-14 13:59

兒聽損控醫療疏失 家長怪醫師「沒強調一定要吃藥」

2019-04-14 10:35

影／疑以自費達文西手術A健保 健保署：坦白從寬

2019-04-14 10:52

達文西手術申報疑義 婦產科名醫生氣了

2019-04-14 16:58

達文西手術虛報？ 基層醫界轟：規定不清不楚

2019-04-14 13:39

疑A健保前五名 長庚：盼開刀手術費用鬆綁

2019-04-14 11:48

對流雲系移入 氣象局：新竹、苗栗及台中晚間注意大雨

2019-04-14 17:49

火燒心 胃食道逆流睡覺墊高枕頭有用嗎？

2019-04-14 07:52

醫院A健保連環爆 衛福部長：不要再犯錯了

2019-04-14 12:34

台中以北注意！ 入夜有雷雨要買晚餐的要辦事別忘雨具

2019-04-14 18:24

A健保？醫界喊冤：申報繁雜 掉入虛報陷阱

2019-04-13 23:39

捲入達文西手術爭議 遭點名醫院展開調查

2019-04-14 14:33

痔瘡有四級 不一定要開刀

2019-04-14 07:55

週三前天氣不穩 16日有鋒面來襲

2019-04-14 15:09

全球僅剩千隻「微笑天使」 馬祖今見今年第8隻海豚屍

2019-04-14 15:12

油價連漲！明起汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

2019-04-14 12:10

達文西手術申報給付 泌尿與婦產科占四成

2019-04-14 12:11

連背影都超有氣勢！劉嘉玲靠這件衣服稱霸全場

2019-04-14 15:43

名醫吳思遠指萬芳醫院有批價疏失 院方：靜待司法調查

2019-04-14 16:22

健康相談室／火燒心 睡覺墊高上半身

2019-04-14 14:00

達文西手術虛報3.5億 健保署要追回

2019-04-14 13:49

達文西手術給付條件 醫院盼放寬

2019-04-14 13:49

暖冬提早盛產 吃鳳梨記得要「聽聲辨味」

2019-04-14 14:22

達文西手術自費健保兩頭賺 多家大醫院上榜

2019-04-14 11:41

達文西是腹腔鏡手術進階版 專家：希望可差額給付

2019-04-14 18:31

每日星座運勢／射手財運旺盛桃花日 適合投資理財

2019-04-15 00:00

確定連5漲！汽、柴油15日起各調漲0.2元、0.4元

2019-04-14 12:36

浪琴「黑色浪鬼」現身 表迷：戴上會帥到沒朋友！

2019-04-14 12:26

「來自火星的便當」 獲台北傳統市場節人氣獎

2019-04-13 14:24

配戴呼吸器睡覺 中年男不再打呼

2019-04-14 12:55

自費醫療三不管 醫改會：上傳健保防弊端

2019-04-14 17:55

長庚醫院南進檳城 馬國醫師期待進換肝等醫療強項

2019-04-14 18:35

九層塔變三樣美味 輕鬆享瘦

2019-04-14 12:05

胖子高危險群...司機「坐」三年 體重飆破百

2019-04-13 23:32

莊嚴120周年展 群集張大千、黃君璧等書畫

2019-04-14 11:33

保健食品為什麼同品項價差那麼大？5大重點檢視

2019-04-14 08:00

Brooks Brothers「裝」年輕 李國毅、張立昂都愛上

2019-04-14 15:20

「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！

2019-04-14 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top