Uber條款倒數 專家：應先鬆綁計程車費率

2019-04-15 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱台北報導



「Ｕｂｅｒ條款」倒數，交通部提出解方，盼現行與Ｕｂｅｒ合作的租賃車，加入多元化計程車，未來民眾仍可透過Ｕｂｅｒ叫車，長途叫租賃車、短途叫計程車。專家認為，此方案前提應鬆綁計程車費率、讓預約行程無需跳表，直接透過Ａｐｐ跳表，並鬆綁現行「禁止雙派遣」限制，讓司機可不受限單一車隊。

行政院「數位國家創新經濟推動小組」民間諮詢委員會委員江雅綺說，早年政府為保障乘客、避免惡性繼承，計程車無論驗車、價格、駕駛人資格等，都被高度管制。但當科技進步帶來的商業模式顛覆市場，政府也應回頭檢討既有計程車價格、管理及架構，是否有鬆綁空間，計程車與Ｕｂｅｒ不應只是「零與一的抉擇」。

以新加坡為例，早在一九九八年鬆綁計程車費率，讓車行依據市場供需自訂價格，二○○三年進一步開放計程車市場自由化，鼓勵新業者加入、以競爭刺激進步提升服務。二○一三年起Ｕｂｅｒ與Ｇｒａｂ等叫車平台進入新加坡，兩年後新加坡允許第三方計程車叫車平台登記，在計程車申請鬆綁費率後，新加坡交通管理局也同意使用網路Ａｐｐ預約的計程車，能享有彈性計價空間。

二○一七年三月，Ｇｒａｂ推出新功能，系統會派遣距離乘客最近的計程車或出租車，透過事先揭露費率，讓網約計程車不再需要跳表，可動態定價。到了去年計程車的動態定價，已成叫車平台市場基本配備。甚至連來自印尼的新創機車叫車平台，也可提供網約叫車。在競爭之下，計程車沒有因競爭而消失，反而叫車量與股票都雙雙上漲。