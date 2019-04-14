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「寧空屋也不出租」 專家點出台灣房市最主要問題

救甄試撞期 台大10系首度共同筆試 300考生受惠

2019-04-14 20:54聯合報 記者章凱閎╱即時報導

今年度大學「個人申請」入學正進行第二階段甄試。台大今天（14日）首度舉辦10科系的共同筆試，考數學、物理、化學、生物4科，有945位考生報名。台大註冊組主任李宏森統計，有3成3考生在一階通過2個以上參與共同筆試的科系，等於有逾300名考生因共同筆試而減少甄試衝堂的狀況。

台大今年有26科系在申請入學二階甄試加考筆試，其中二、三類科系因屬性、筆試項目相似，如台大牙醫系、藥學系、土木工程學系、生命科學系、化學工程學系、資訊工程學系、電機工程學等十科系，改變往年各自辦理筆試的作法，改為共同規畫數學、物理、化學、生物4科試卷，減少衝堂、保障考生權益，也節省甄試成本。但醫學系未響應。

李宏森表示，首屆共同筆試有945位考生報名，其中有3成3考生通過2個以上參與共同筆試的科系，等於考一次試的成績，可用於兩個以上科系的二階甄試採計項目。

不過，李宏森也表示，共同筆試對考生而言是利多，但對於參與筆試的科系而言，會有缺額機率提高的風險。原因是過去各系自辦筆試，若發生衝堂狀況，「考生在選填志願時就必須選邊站」；但共同筆試後，10系正取生重複機率提高，可能要調整備取生名額，避免缺額。

李宏森說，數學科有78ˋ名考生應考，人數最多；物理科有739名考生；化學有414名考生；生物則是158名考生，4科缺考人數皆為個位數，到考率相當高。

台大填志願

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