長庚醫院南進檳城 馬國醫師期待進換肝等醫療強項

2019-04-14 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



台灣的醫療水準已成為南向政策的重要助力。衛福部推動新南向醫衛計畫「一國一中心」，馬來西亞由長庚醫療財團法人負責。長庚決策委員會主委程文俊率醫療團日前抵達檳城，舉辦癌症治療新技術研討會並與普特拉醫療中心及南華醫院兩家機構簽訂合作意向書，已有多名當地民眾近日將來台就醫。

程文俊指出，長庚長期與馬來西亞合作，近期來更因馬來西亞球王李宗偉至長庚接受質子治療，加上自2008年推廣臍帶血移植，累計已有31名來自馬來西亞就醫的個案，長庚收到許多馬來西亞病人洽詢要來台就醫，甚至是地圖上很難找到的偏遠地區病人。

長庚於當地舉辦的癌症治療新技術研討會，本且13日在檳榔醫院（Island hospital）舉辦，當地的外科醫師很期待台灣的換肝等醫療強項能快快進入馬國，因為「去新加坡就醫花費是台灣的好幾倍」。

程文俊表示，馬來西亞有許多醫師都曾到台灣就讀醫學院，他們回國後也對馬來西亞的醫衛發展，懷抱著回饋及改善家鄉醫療環境的期許。這些馬來西亞醫師把台灣當作第二家鄉，也非常了解台灣醫療技術的現況與發展，長庚正積極規畫成立聯誼會。