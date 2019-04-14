達文西是腹腔鏡手術進階版 專家：希望可差額給付

2019-04-14 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



健保署發現有醫院執行達文西手術，應由病人自費卻又申報健保費用，疑有「兩頭賺」之嫌。亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會創會理事長李奇龍表示，達文西手術是腹腔鏡手術的進階版，希望未來都能比照現行攝護腺癌根除術以差額給付的做法，開放更多適應症項目。

李奇龍表示，達文西手術其實是腹腔鏡手術的進階版，只是用機器手臂遙控來代替人手進到腹腔做治療，並增加立體影像作用。他認為，當初廠商為了顯示達文西機器手臂的特異性，才把手術標新立異視作一項新型手術看待。

但李奇龍說，廠商這麼做，卻造成台灣或日本在健保給付上出現困難，假如今天沒有「達文西手術」名稱而是腹腔鏡手術，再讓病人自負設備耗材的差額就好，「今天就沒有給不給付的問題了，它就只是腹腔鏡手術的特殊材料。」而且目前也有不少腹腔鏡手術材料，必須由病人自費，也沒有納健保給付。

李奇龍說，醫療器械推陳出新，保險一定跟不上進度，加上達文西設備要價一億元，保養費用也要價400萬到700萬元不等，若要健保給付涵蓋，保費一定也要調高，進而增加人民負擔。

李奇龍說，目前全球只有美國納保最沒問題，因美國平常一台手術就要上百萬元了，國情不太相同。美國微創手術在治療癌症上，2005年以前還少於一成，但現在先進醫學中心的比例都已拉高至五到七成，其中大部分是達文西手術。

面對這次達文西申報疑義事件，李奇龍認為，若把健保給付的腹腔鏡手術比喻為一碗牛肉湯麵，如果民眾想要加入達文西手術這塊「牛肉」，再付費買即可。換句話說，就是建議以腹腔鏡手術申報後，再讓病人給付達文西的耗材差額。