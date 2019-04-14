醫療器材福音 染色玻璃防細菌感染

2019-04-14 18:57 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



科學家發現用氧化鈷染色的玻璃，能夠達到強大的抑菌效果！英國的一組團隊發現，利用氧化鈷製成的「生物活性磷酸鹽玻璃」，能夠有效殺死抗藥性極強的細菌如金黃色葡萄球菌。若成功量產，有望成為許多醫療器材的材料，並大幅減少抗生素的使用。

根據《每日醫學新聞》報導，英國伯明罕艾希頓大學的一組研究團隊近日將目光轉向了已問世數百年的玻璃染色技術，希望能協助研發醫療等級的抗菌玻璃。研究主要作者馬丁教授表示，他們將玻璃與氧化鈷燒製到一千度以上並快速冷卻，製成了這款玻璃。

在各種含有不同比例的氧化鈷玻璃中，他們發現氧化鈷的含量越高，殺菌效果越好。在效果最好的一次測試中，大腸桿菌在接觸該玻璃後6小時、白色念珠菌在接觸後24小時就完全死亡。連抗藥性超強的金黃色葡萄球菌也被消滅了99%。

該團隊指出，玻璃中的金屬離子會讓細菌的細胞壁「爆開」，這些細菌最終就「失血過多」死亡。經過觀察後，科學家也指出，這些金屬離子並不會跟其他細胞起作用，能夠直接與人體組織進行接觸，而不用擔心會有副作用或排斥問題。

《ZMR產業分析》指出，這種生物活性玻璃相較於抗生素而言，能夠更便宜且有效的對抗超級細菌。科學家指出，目前醫院中常因為導管內細菌繁殖而導致敗血症，若醫界未來都使用這種玻璃製作導管，就能降低併發敗血症的機率。

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