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防曬乳除防皮膚病變 專家：也能顧血管

2019-04-14 18:57台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

防曬乳能協助維持血管健康！塗抹防曬乳除了能降低因太陽紫外線輻射導致的皮膚癌與皮膚老化之外，最近一項研究顯示，防曬乳也能幫助血管正常運作，原因在於紫外線輻射的增加，會降低一氧化氮讓血管舒張的程度。

根據《每日醫學新聞》的報導，皮膚中的血管舒張對身體體溫的維持扮演相當重要的角色。當身體溫度過高時，一氧化氮會使血管舒張以幫助身體散熱。

身體每種類型的皮膚細胞，都能製造一氧化氮，但在整個過程中一種叫做5-甲基四氫葉酸的化學物質也至關重要。專家認為紫外線輻射會降低體內5-甲基四氫葉酸含量，從而減少血管舒張的作用。

據《每日科學》報導，賓夕法尼亞州立大學的研究人員，研究了紫外線輻射與防曬乳或汗液對一氧化碳調解之血管舒張所造成的影響。他們找了膚色有深有淺的13位受試者，讓他們一手接受紫外線輻射、另一手當對照組，分別進行3種測試。

三種測試分別為單純受紫外線輻射照射、塗上防曬乳後受紫外線輻射照射、在皮膚上有人工汗液時受紫外線輻射照射。研究結果顯示，未採取任何保護措施接受紫外線照射時，一氧化氮調節的血管舒張較少發生，而皮膚上有汗漬的情況下一氧化氮調節的血管舒張情形並未改變。而塗上防曬乳的皮膚，一氧化氮調節的血管舒張狀況不減反增。

但必須注意的是，此研究規模較小，體內其他機制是否也會影響血管的舒張仍待證實。不過研究人員對此研究有一定的信心，而無論其他的研究是否會得出與他們相同的成果，防曬乳依舊對維持皮膚的健康扮演著重要的角色。

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紫外線輻射防曬

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