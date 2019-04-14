週三前天氣不穩 16日有鋒面來襲

2019-04-14 15:09 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



天氣風險公司預估，目前天氣到17日前都不穩定。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 未來幾日天氣不穩定！氣象局表示，15日台灣多地會有短暫陣雨，而16至17日將有鋒面影響，屆時天氣較不穩定。氣象專家吳聖宇則指出，15日台灣受到東北季風影響，北台灣溫度稍涼，而16日的鋒面將帶來陣雨或雷雨。天氣風險公司預估，目前天氣到17日前都不穩定，民眾要隨時留意氣象預報。

氣象局表示，15日受東北季風影響，北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，而16至17日受鋒面影響，天氣較不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨，但17日白天水氣開始減少，除東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨外，其他地區為短暫陣雨或多雲的天氣。18至20日受南方雲系北移，南部、東南部及東部地區會有短暫陣雨。

吳聖宇指出，15日台灣持續受到東北季風影響，北台灣溫度稍涼，高溫22-24度，中南部溫度較高，高溫上看29-31度，且悶熱的感覺較明顯。16到17日有另一波鋒面要通過，有機會帶來陣雨或雷雨，而18日之後，南方有水氣逐漸北上的趨勢，但是否造成大雨仍有待觀察。

天氣風險公司預估，目前天氣到17日前都不穩定，15日北部東北部有陣雨外，其他各地雲量偏多，而18日下半天另一波鋒面到來，西半部可能會出現大雨甚至雷雨，到了19日白天鋒面通過，北方乾涼空氣南下，降雨將會明顯趨緩。天氣系統變化快速，建議民眾隨時留意氣象預報，並隨身攜帶雨具與外套。

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