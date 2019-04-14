暖冬提早盛產 吃鳳梨記得要「聽聲辨味」

2019-04-14 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



目前正是鳳梨盛產季節，今年受氣候影響，鳳梨產季較以往提早，價格也不及去年，讓農政單位更加賣力行銷，屏東縣政府及屏東縣農會於昨天及今天都在台北希望廣場舉辦鳳梨暨農特產品展售行銷活動，農糧署南區分署也力推鳳梨，提醒消費者「聽聲辨味」，就可以挑選到好吃的鳳梨。

今年受暖冬影響，鳳梨產季提早，根據台北第一果菜市場的統計，今天金鑽鳳梨的平均交易價格每公斤只有18.9元，而去年同期達到31.1元，農民的壓力可想而知。

為了行銷金鑽鳳梨，屏東縣政府今年除了提早協助農民啟動外銷外，內銷活動也持續舉行，昨天及今天在台北希望廣場都有鳳梨暨農特產品展售行銷活動，北部消費者對屏東鳳梨讚不絕口。

另外農糧署南區分署也提醒消費者現在吃鳳梨正是時候，不但品質好，價格也實惠，農糧署南區分署長姚志旺表示，消費者選購時可以手指輕彈果實「聽聲辨味」，聲音清響，果皮亮澤轉色金黃，且散發濃郁香氣者為首選。

姚志旺表示，南部地區鳳梨價格目前平穩，消費者可視自身需求選購，他也說，產地價或批發價會依果品的成熟度，果形完整與否，風味、口感，色澤度，有無病蟲害及大小規格或其他傷害等因素而不同。