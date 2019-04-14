克服「交叉感」 單德興新作再探亞美文學

2019-04-14 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中央研究院歐美所專任研究員、前所長單德興，繼2008年《越界與創新：亞美文學與文化研究》、2009年《與智者為伍：亞美文學與文化名家訪談錄》，又完成一本亞美文學著作《跨界思維與在地實踐: 亞美文學研究的多重視角》（書林出版），希望繼續運用台灣學者的利基與發言位置，從論述、導讀、訪談三面向，呈現亞美文學研究在跨越國家、地理、語言界限後，在多重視角下所展現的多元現象。

該書第一輯「論述亞美」主題多涉及歷史、創傷與苦難，討論越南裔美國作家高蘭的《猴橋》、華美小說家湯亭亭的《第五和平書》、華美詩人林永得的《南京大屠殺詩抄》，以及詩人學者張錯有關美國華工的一書三詩；第二輯「導讀亞美」引介台灣於亞美研究領域的成果，包括作家專輯評論、期刊專號與論文集緒論、翻譯文集及學術專書等序言；第三輯「訪談亞美」呈現亞美文學研究在台的發展與意義。

單德興在書中自序指出，他邁入花甲之年後，身心感受到前所未有的交叉感與迫切感。他說，這交叉感一方面來自隨著年齡增長，體力與心力明顯下滑；另一方面隨著閱世愈深、閱讀愈廣，覺得可以寫作的範圍與題材愈寬，想要出版的書愈多，外界各種邀約也愈頻繁，結果以往行事雖然未必心想事成，但有幸大抵依照計畫進行，如今卻因須多所考慮，量力而為，甚至自我設限，一下一上，遂成交叉。

單德興表示，同時他也出現時不我予的迫切感。想寫、想做的東西那麼多，身心的承受力卻不如前，而且只會愈來愈走下坡。但他認為，研究與寫作不能因為急切而草率行事，覺察到強烈的交叉感與迫切感，也只得學習坦然面對，接受當下的身心狀態，一步一腳印往前行去，隨時把握一期一會的因緣，以個人所學所寫與人結緣。