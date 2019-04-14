配戴呼吸器睡覺 中年男不再打呼

2019-04-14 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名中年男性晚上打呼聲大，因屢被老婆抗議吵得睡不著，而向醫師救助。醫師經過儀器評估，他罹患了所謂的「睡眠呼吸中止症」吵到家人事小，對他個人健康也是一大傷害。後來他聽從醫師建議，晚上配戴呼吸器（持續陽壓睡眠機）睡覺，不僅不再吵到家人、睡眠品質獲得改善，白天的精神狀況及體力也皆有進步。

這名患者指出，他幾年前就曾在接受過評估，但看到父親打呼一輩子，也沒有怎麼樣，因此並不在意，但這次看到醫師檢測的數據，發現自己的睡眠因打呼而中斷多次，心臟的跳動也雜亂，睡前血壓亦高，但等配戴睡眠機輔助後，不僅不再打呼，可以一覺到天亮，心臟跳動平穩，連血壓也下降了，因此決定配戴，感覺也好多了。

長安醫院胸腔科醫師周志和指出，進入睡眠後，由於呼吸道肌肉張力降低，造成呼吸道管腔空間縮減，倘若呼吸氣流通過上呼吸道結構狹窄部位，遭遇顯著的阻力，就可能出現打鼾、睡眠呼吸暫時中斷，甚至血中氧氣濃度下降等問題。

肥胖、脖子短、小下巴、長期鼻塞、抽菸，以及因失眠而須藉助藥物、睡前飲酒來入眠者都可能是是睡眠呼吸障礙的高危險群。

輕度阻塞的人只需側睡或配戴牙套即可改善，中重度以上的患者因常合併低血氧的發生，建議手術治療或配戴呼吸器，除了可改善睡眠品質，也可以降低腦心血管的慢性傷害，減少併發症的發生。