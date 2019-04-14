確定連5漲！汽、柴油15日起各調漲0.2元、0.4元

2019-04-14 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台灣中油公司宣布，15日凌晨零時起汽油每公升調漲0.2元、柴油每公升調漲0.4元，創下連續5周調漲紀錄；調整後價格分別為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升26.7元。

本周受利比亞戰亂升溫與沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）首度公開發行國際美元債券引發熱潮等因素影響，帶動國際油價續漲，本周調價指標7D3B周均價為每桶70.62美元，較前周69.01美元上漲1.61美元，新台幣兌美元匯率貶值0.035元。

中油指出，依國內油價依公式計算漲幅為1.96%，但國內油價連續幾周皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，依據油價公式計算，原本周汽、柴油每公升應各調漲1.0元及0.4元，不過仍以亞鄰競爭國最低價為調整上限，因此本周汽油僅調漲0.2元，仍有0.8元的價格由中油吸收，柴油則依公式計算調漲0.4元足額反映。