九層塔變三樣美味 輕鬆享瘦

2019-04-14 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



「生酮飲食」一直是熱門話題，這種強調沒有糖和澱粉等碳水化合物的飲食方式，有些人敬而遠之，但偶爾吃吃這些無糖和澱粉的料理，倒也無礙。生醣飲食研究者邱玟心，自我實踐發展100道美味的生酮料理，成書《生酮燃脂瘦身家常菜100道》（皇冠文化），讓想嘗嘗何謂生酮飲食的美食愛好者也能輕鬆接近。

書中解釋，生酮飲食顧名思義，就是能產生酮體（ketone bodies）的飲食。原理是藉由減少糖類攝取，迫使身體「分解脂肪」、製造酮體來供應能量，讓身體能量系統從燃燒葡萄糖轉換為燃燒酮體為主。而要使身體產生酮體，須採低醣、適量蛋白質、高脂肪飲食。如此一般需要75%以上油脂、5%以下碳水化合物，也就是50克甚至25克以下糖類，才可能生酮。

美國生酮抗癌醫師摩卡拉指出，這樣的飲食能使頭腦清晰、解除對糖分的渴望，減重也不需要經歷飢餓的痛苦。邱玟心就是因為產後肥胖，在接觸生酮飲食後一年多瘦了30公斤，氣喘問題也不藥而癒，才開始大力推廣。

她向讀者介紹黃瓜雞絲佐中式青醬、青醬台灣鯛、椒鹽九層塔杏鮑菇等三道料理，共同點是都有九層塔。讀者買一大把九層塔，可先用來炒杏鮑菇，其他再打成中式青醬，分別用來做黃瓜雞絲佐中式青醬、青醬台灣鯛。平凡的九層塔，就此變出不同風味，邱玟心指出，青醬放有大量橄欖油，是補充油脂的好方法，又美味提鮮。

讀者也一定會發現，三道菜色都很家常，卻符合生酮料理特色，可見生酮料理一點都不遠。其中黃瓜雞絲佐中式青醬碳水化合物僅2g，蛋白質81g；青醬台灣鯛碳水化合物1g，蛋白質20g；椒鹽九層塔杏鮑菇碳水化合物也只有1.2g，作法又都很簡單，不妨試試看。

榮新診所營養師李婉萍表示，生酮料理除了要有脂肪、蛋白質，也會有大量膳食纖維幫助消化，這次菜色中如杏鮑菇、黃瓜就都富豐富膳食纖維。蛋白質方面，鯛魚是非常優質的蛋白質，油脂相對少，可讓民眾在增加肌肉時有充分的蛋白質補足，對皮膚健康也很重要；雞絲也是優質蛋白質，在運動後食用，可幫助肌肉重建。

李婉萍也說，使用青醬的兩道食譜，乍看清淡，但巧妙藉由含大量橄欖油的青醬增添風味，不但符合生酮料理所需的好油脂，也讓食物更富濃郁香氣。不過椒鹽九層塔杏鮑菇，若是高血壓患者，可以不加鹽，讓九層塔來提味就很足夠。

一、黃瓜雞絲佐中式青醬

材料（2人份）

去骨雞腿2隻約400克、鹽麴2小匙、米酒2小匙、黃瓜刨成緞帶片

做法

1.雞腿抹上鹽麴醃製1小時、將醃好的雞腿放入電鍋中，澆上米酒，外鍋加入一杯半水蒸熟。取出切絲放涼。

2.將放涼雞絲鋪上黃瓜片、中式青醬。

中式青醬

材料

蔥3支、薑末1湯匙、蒜1瓣、鹽1小匙、初榨橄欖油6大匙

做法

1.將蔥、薑末、蒜、鹽放入調理機攪打

2. 取出後，淋上加熱後的初榨橄欖油6大匙

二、青醬台灣鯛

材料（2人份）

台灣鯛200克、黑胡椒適量、橄欖油2大匙、青醬2大匙

做法

1. 烤箱預熱180度，將魚均勻抹上橄欖油及黑胡椒，放入烤箱中烤20分鐘，淋上青醬。

三、椒鹽九層塔杏鮑菇

材料（2人份）

杏鮑菇3大朵滾刀塊（約200克）、蒜末1大匙、九層塔1把、白胡椒1小匙、鹽1/2小匙、豬油4大匙

做法

1.起油鍋，加入蒜末爆香。

2.加入杏鮑菇塊和一點水，以中小火炒香。