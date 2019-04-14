莊嚴120周年展 群集張大千、黃君璧等書畫

2019-04-14 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮前副院長莊嚴，向以一路護送故宮文物來台、典守國寶45年聞名，也是名書畫家。國父紀念館在他誕辰120年之際，舉辦「一生翰墨故宮情－莊嚴120周年紀念展」，除展出他與故宮相關書畫文獻，也同時展現同代好友張大千、黃君璧、郎靜山、溥心畬等與他往來的作品、書信等，更有莊家「一家都是藝術家」諸多雅作，珍貴經典齊聚一堂，不可錯過。

全展由莊嚴四子、攝影家莊靈等人策展，共分四區塊「故宮半世紀」、「書道幽光」、「翰墨知交情」、「湛藝莊門」，每個區塊都充滿歷史故事與名人。

「故宮半世紀」呈現莊嚴與故宮半世紀淵源，觀眾將可從老照片等看到莊嚴如何在惡劣條件下一路護送國寶，也可看到故宮初落台中北溝時的庫房全貌。莊嚴曾分別在北溝故宮和外雙溪故宮周邊，仿書聖王羲之讓酒杯隨溪而下、取杯賦詩舉辦「曲水流觴」，展中也展出莊嚴首辦時以竹節為舟盛酒杯，以及二次舉辦時用的日式酒杯，並在每個杯上題字贈客。

此區還收有莊嚴與同時代好友各種相關歷史照片、文獻、證件等，觀眾將可看到莊嚴知交臺靜農、胡適、錢穆、王雲五、羅家倫等書信，還有董作賓的甲骨文書法、于右任書聯。

「書道幽光」集結莊嚴一生書藝精華，從他1920年代學習褚遂良書體，到之後習宋徽宗瘦金書，再到1940至60年代學習的趙松雪、古碑等，乃至各種行草與蘇體，都氣韻非凡。

「翰墨知交情」則眾星雲集，展現莊嚴和藝文好友以書畫相贈的風雅情誼。其中與莊嚴同年出生、相交甚篤的張大千，贈有莊嚴及家人共五件畫作，包括送給莊嚴夫人申若俠的摺扇、送莊靈夫婦的〈仕女圖〉等，莊嚴辭世時，張大千特書的輓聯更見證兩人知交。最特別的是集結張大千、江兆申、黃君璧、楚戈等人書畫的〈時賢集珍卷〉，盡收各大師功力。