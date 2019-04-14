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莊嚴120周年展 群集張大千、黃君璧等書畫

2019-04-14 11:33聯合報 記者何定照╱即時報導

故宮前副院長莊嚴，向以一路護送故宮文物來台、典守國寶45年聞名，也是名書畫家。國父紀念館在他誕辰120年之際，舉辦「一生翰墨故宮情－莊嚴120周年紀念展」，除展出他與故宮相關書畫文獻，也同時展現同代好友張大千、黃君璧、郎靜山、溥心畬等與他往來的作品、書信等，更有莊家「一家都是藝術家」諸多雅作，珍貴經典齊聚一堂，不可錯過。

全展由莊嚴四子、攝影家莊靈等人策展，共分四區塊「故宮半世紀」、「書道幽光」、「翰墨知交情」、「湛藝莊門」，每個區塊都充滿歷史故事與名人。

「故宮半世紀」呈現莊嚴與故宮半世紀淵源，觀眾將可從老照片等看到莊嚴如何在惡劣條件下一路護送國寶，也可看到故宮初落台中北溝時的庫房全貌。莊嚴曾分別在北溝故宮和外雙溪故宮周邊，仿書聖王羲之讓酒杯隨溪而下、取杯賦詩舉辦「曲水流觴」，展中也展出莊嚴首辦時以竹節為舟盛酒杯，以及二次舉辦時用的日式酒杯，並在每個杯上題字贈客。

此區還收有莊嚴與同時代好友各種相關歷史照片、文獻、證件等，觀眾將可看到莊嚴知交臺靜農、胡適、錢穆、王雲五、羅家倫等書信，還有董作賓的甲骨文書法、于右任書聯。

「書道幽光」集結莊嚴一生書藝精華，從他1920年代學習褚遂良書體，到之後習宋徽宗瘦金書，再到1940至60年代學習的趙松雪、古碑等，乃至各種行草與蘇體，都氣韻非凡。

「翰墨知交情」則眾星雲集，展現莊嚴和藝文好友以書畫相贈的風雅情誼。其中與莊嚴同年出生、相交甚篤的張大千，贈有莊嚴及家人共五件畫作，包括送給莊嚴夫人申若俠的摺扇、送莊靈夫婦的〈仕女圖〉等，莊嚴辭世時，張大千特書的輓聯更見證兩人知交。最特別的是集結張大千、江兆申、黃君璧、楚戈等人書畫的〈時賢集珍卷〉，盡收各大師功力。

莊嚴全家都是藝術家向是佳話，展中也展出莊嚴四個兒子莊申、莊因、莊喆、莊靈各自擅長的中國美術史著作、文學著作及毛筆漫畫、現代繪畫及攝影作品，三媳馬浩的陶藝和繪畫、四媳陳夏生的中國結藝術創作也在其中。全展精采豐富，在中山國家畫廊等地展至5月26日，文華軒部分展至4月28日。觀眾若同時欣賞故宮張大千120年展，更回味無窮。

莊嚴1965年於外雙溪故宮開館時，當時由身為攝影家的四子莊靈攝影。記者何定照／攝...
莊嚴1965年於外雙溪故宮開館時，當時由身為攝影家的四子莊靈攝影。記者何定照／攝影
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莊嚴二子莊因畫的〈台灣竹枝詞〉。記者何定照／攝影
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莊嚴（中）與好友臺靜農（左）、張大千（右），莊靈攝影。記者何定照／攝影
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莊嚴四子莊靈攝影〈涅槃〉。記者何定照／攝影
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莊嚴1964年於故宮台中北溝時期仿書聖王羲之「曲水流觴」，以竹節為舟，上放酒杯。...
莊嚴1964年於故宮台中北溝時期仿書聖王羲之「曲水流觴」，以竹節為舟，上放酒杯。記者何定照／攝影
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莊嚴最著稱的瘦金體〈致王心均五言律詩〉。圖／國父紀念館提供
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莊嚴三子莊喆所繪〈山水人系列〉。記者何定照／攝影
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張大千是莊嚴好友，在莊嚴1980年辭世時寫的輓聯。記者何定照／攝影
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故宮張大千攝影

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