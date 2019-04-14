兒聽損控醫療疏失 家長怪醫師「沒強調一定要吃藥」

2019-04-14 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



日前有一位媽媽傳私訊給醫師，指小孩因中耳炎去看診，近日發現聽不見聲音，其他家醫院耳鼻喉科醫師告知是耳膜破掉，家長指責原診所的醫師沒有跟她強調一定要吃藥和回診，所以是「醫療疏失」，讓醫師非常無奈。

兒科醫師、外號「柚子醫師」的陳木榮在粉絲專頁轉貼一封私訊，無奈問網友該怎麼回覆？私訊中，家長說兩個月前帶小孩去看診，診斷為中耳炎，「你開藥叫我給他吃，卻沒有強調一定要吃藥，當時雖然有幫我預約回診，你也沒有強調一定要回診」，最近兒子聽不見聲音，到醫院的耳鼻喉科求診發現耳膜破裂，「這樣子算是你的醫療疏失吧，你為什麼沒有強調一定要吃藥跟回診呢？」

網友在粉專留言都為醫師抱屈，說醫生也沒有強調一定要吃飯，為什麼我們總會知道要三餐吃飯呢？ 開藥不吃藥還要提醒一定得吃藥，那幹嘛看醫生呢？已經預約下回門診了， 就代表是有必要再回診啊！

因為私訊中家長反覆用「強調」兩字，也有人留言以「其人之道還其人之身」，說「這位媽媽也沒強調一定要回覆」，柚子醫師恍然大悟，「也對喔！」