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賴清德說了十個不 這一「不」最讓人費解

兒聽損控醫療疏失 家長怪醫師「沒強調一定要吃藥」

2019-04-14 10:35聯合報 記者雷光涵╱即時報導

日前有一位媽媽傳私訊給醫師，指小孩因中耳炎去看診，近日發現聽不見聲音，其他家醫院耳鼻喉科醫師告知是耳膜破掉，家長指責原診所的醫師沒有跟她強調一定要吃藥和回診，所以是「醫療疏失」，讓醫師非常無奈。

兒科醫師、外號「柚子醫師」的陳木榮在粉絲專頁轉貼一封私訊，無奈問網友該怎麼回覆？私訊中，家長說兩個月前帶小孩去看診，診斷為中耳炎，「你開藥叫我給他吃，卻沒有強調一定要吃藥，當時雖然有幫我預約回診，你也沒有強調一定要回診」，最近兒子聽不見聲音，到醫院的耳鼻喉科求診發現耳膜破裂，「這樣子算是你的醫療疏失吧，你為什麼沒有強調一定要吃藥跟回診呢？」

網友在粉專留言都為醫師抱屈，說醫生也沒有強調一定要吃飯，為什麼我們總會知道要三餐吃飯呢？ 開藥不吃藥還要提醒一定得吃藥，那幹嘛看醫生呢？已經預約下回門診了， 就代表是有必要再回診啊！

因為私訊中家長反覆用「強調」兩字，也有人留言以「其人之道還其人之身」，說「這位媽媽也沒強調一定要回覆」，柚子醫師恍然大悟，「也對喔！」

另一位醫師也在下方留言，告知該家長的行為可能違反「兒童及少年福利與權益保障法」第54條當中「兒童及少年家庭遭遇經濟、教養、婚姻、醫療等問題，致兒童及少年有未獲適當照顧之虞」，依法醫事人員可以通報主管機管。其他網友說太專業、大推，還說，「媽媽挖洞給自己跳」。

兒科醫師陳木榮。圖／取自柚子醫師的育兒診療室臉書粉專
兒科醫師陳木榮。圖／取自柚子醫師的育兒診療室臉書粉專
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兒科醫師陳木榮貼出家長的私訊。圖／取自柚子醫師的育兒診療室臉書粉專
兒科醫師陳木榮貼出家長的私訊。圖／取自柚子醫師的育兒診療室臉書粉專
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醫師中耳炎

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