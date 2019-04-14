見證歷史！福衛七號今啟航 上午10點開放新竹歡送會

2019-04-14 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



福爾摩沙衛星七號明天將飛往美國，今早在位於新竹科學園區內的的太空中心舉行啟航儀式，歡送福七，並開放民眾參與，這是福七遠赴太空服役前在台灣難得一次的「見面會」。

科技部今天上午10點在太空中心舉行啟航儀式，蔡英文總統、科技部長陳良基、政務次長謝達斌、國研院長王永和、國家太空中心（NSPO）主任林俊良等人預計將會出席，並於上午11點半出發送往桃園機場旁的華儲公司進行裝盤。

為了歡送福七，太空中心在今天上午10點到12點舉辦歡送會，現場有各項科學遊戲、打卡贈神秘禮物等活動，邀請民眾共襄盛舉；若無法親臨現場，也能透過「國家太空中心NSPO」臉書粉絲專頁直播參與。科技部指出，由於衛星已經裝箱完畢，只能看到貨櫃車和運送過程、福衛七模型，民眾無法直接看到福爾摩沙衛星七號。

台灣之光—福爾摩沙衛星七號若順利，有望於今年6月下旬發射升空，接替福衛三號、繼續擔任「太空中最精準溫度計」的任務，未來將可提升台灣天氣預報準確度，並監測太空天氣、協助氣候變遷研究。

根據太空中心報告指出，福衛七號是由6枚衛星組成的系統，資料蒐集量更是福衛三號的3到4倍，且量測資料不受陸地或海洋的地形限制，也不受天候影響，氣象預報的準確度可增加10%天氣預報、颱風風場預測、強降雨等預報的準確度。未來福衛七號將接替福衛三號的任務，成為太空中最精準的溫度計。未來有助中央氣象局、各地方政府掌握雨勢、豪大雨量。

免費參觀資訊（無需報名）

日期：2019 / 4 / 14 (日)

時間：早上 10：00 到 12：00

地點：新竹科學園區展業一路 15 號

國家太空中心貼心提醒：現場沒有停車位，請盡早在周圍找位子喔!