痔瘡有四級 不一定要開刀

2019-04-14 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



45歲的小傑，是一名管理階層主管，除晚上需應酬外，假日也常狂歡，後因排便時總覺有強烈異物感而就診，醫師檢查後發現肛門組織明顯突出、腫脹，為第二期痔瘡，經使用多種消炎藥物才改善。醫師呼籲，痔瘡視嚴重情形而手術，若症狀較為輕微，可以口服藥、塞劑軟膏等來消炎止痛治療。

北醫大腸直腸外科主治醫師黃彥鈞表示，痔瘡雖好發在45至65歲的成年人，但因近年民眾飲食西化，現在年輕人也有痔瘡的困擾；除了過度營養外，重口味、作息差等因素，除了會讓身體較為虛弱外，也可能引發痔瘡。

黃彥鈞說，痔瘡的形成，主要是因長期久坐壓著肛門，造成靜脈回流不順發生擴張而形成。而在痔瘡分類上，主要以肛門口位置內外做區分，可分為內痔、外痔，及內外都發生的混合痔。而造成痔瘡的原因，以長期便秘最為常見，另像是肥胖、缺乏運動、久坐辦公室上班族、長期同一姿勢久站，或懷孕的婦女等，皆是引發痔瘡的危險因子。

黃彥鈞指出，臨床上痔瘡依嚴重程度分為四級，第一級患者肛門偶有不舒服、出血症狀；第二級患者如廁用力時，覺得有異物（痔瘡）從肛門跑出來，但還能主動縮回去；到了第三級，則為肛門組織明顯突出、腫脹，必須用手才能推回；第四級患者的痔瘡則可能已過度腫脹、脫垂，明顯露出在肛門外。

而在現行痔瘡治療上，黃彥鈞說除外觀痔瘡組織脫垂需採超音波、低能量刀手術外，如為前期像是疼痛、流血及癢等症狀，可選擇不開刀方式，有藥膏、塞劑等選擇，能局部消炎止痛；另有口服消炎藥物與噴劑，可消除腫脹、減輕發炎反應，並增加血管張力、促進血液循環及止痛，多數患者用藥三天至一周左右，無論內外痔症狀便能緩解，幾乎無副作用。