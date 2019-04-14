火燒心 胃食道逆流睡覺墊高枕頭有用嗎？

2019-04-14 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



胃食道逆流時，晚上睡覺要改墊高枕頭嗎？中華民國物理治療學會理事長、國泰醫院物理治療師簡文仁指出，並非如此，大幅提升枕頭高度可能使頸部、上背部懸空而無法獲得支撐，影響健康與睡眠品質；建議應在枕頭下方、在頭部與上背部位置多放條被毯墊高高度，讓上半身整體微微高一些即可。

睡覺用枕頭的目的，是讓頭部與頸部肌肉獲得足夠支撐，枕頭高度過高會讓頸部、上背部失去支撐，過低時雖有支撐，但可能使身形偏離正常放鬆姿勢，也可能影響呼吸順暢。

挑選枕頭的大原則是，睡覺時，頭頸獲得支撐且身形脊椎可維持正常站立的舒服姿態，因此要看的是躺臥後枕頭下陷的深度，而非枕頭產品本身的高度。一般建議，合適的枕頭是躺臥時下陷1至5公分左右，床墊則是下陷1到3公分左右，但還是要試躺才知道合不合適。

市面上有的枕頭看似很高，但材質可塑性高，平躺時能夠自然凹陷，側翻時也可讓肩膀不被擠壓，無論平躺或側睡都能讓頭頸與身形脊椎感到舒服；有的枕頭柔軟度相對較低，但枕頭的兩側設計的高度較高，因此平躺時舒適，側翻時也會因為枕頭高度變高、不致扭曲肩膀與身形。因此，建議民眾先試躺，覺得符合大原則的產品就適合適的產品。

許多人飽受「火燒心」之苦，被建議晚上睡覺要墊高一些，不過這可不是指枕頭，而是整個身體上半部高度稍高。因此，可在枕頭下方、在頭部與上背部位置多放條被毯墊高高度，而枕頭還是維持原本剛好適合支撐頭頸的高度就好。