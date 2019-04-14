今明緩和一下 吳德榮：周二北台雨、周四範圍擴大

2019-04-14 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在三立準氣象·老大洩天機專欄指出，今明降雨減緩，周二鋒面過境各地都受影響，局部地區雨勢大。

吳德榮說，最新(13日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天起至明天東北季風略增強，氣溫小幅下降；華南結構鬆散的雲系、間歇移入，中部以北有局部短暫雨，山區較明顯、平地較零星。

溫度方面，他說，各地早晚略偏涼、中南部白天舒適微熱。今北部氣溫19至25度、中部20至29度、南部21至32度、東部20至27度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周二至周季晨，有結構較強的鋒面通過，各地皆受影響，其中有較大雨勢。周三上午起鋒面遠離，降雨緩和。

但是，他表示周四至六南方水氣逐漸北移、天氣趨不穩定，降雨範圍逐漸擴大；由於已接近模式模擬的末期，「不確定性」大，天氣變化的時、空分布及強度，皆應持續觀察。

中央氣象局說，周二另一鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

周三鋒面通過，東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為短暫陣雨或雷雨後多雲。