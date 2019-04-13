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我該接受達文西手術嗎？ 專家這麼說

2019-04-13 23:22聯合報 記者羅真╱即時報導

達文西機器手臂微創手術要價不斐，該如何知道自己適合的治療方式是什麼？中華民國婦癌醫學會理事、衛福部雙和醫院副院長賴鴻政建議，依據疾病找該醫學會的會員醫師，並視醫師的專長共同討論合適的治療選擇。

賴鴻政說，民眾要找到專業的醫師，一般來說建議循疾病上醫學會找，像是婦科疾病可找台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會的會員醫師，婦癌則可找中華民國婦癌醫學會的會員醫師。

醫學會會員醫師較清楚知道治療上最新的資訊，舉例來說，目前針對子宮頸癌的治療，腹腔鏡手術與達文西手術等微創手術對病人的傷口疼痛、復發率與預後較好；針對子宮頸癌，過去研究顯示微創手術與開腹手術沒有差別，但最新的兩篇報告顯示微創手術復發率較高。

最適合的治療方式也須考慮醫師的專長。賴鴻政說，手術跟開藥不同，同一顆藥，由不同醫師處方差別不大；但同一個手術，施作的醫師不同可能就有迥異結果。有的醫師擅長達文西手術、有的擅長腹腔鏡手術、有的擅長傳統手術，擅長傳統手術的醫師也能透過開腹幫助病人回復良好的生活品質。

賴鴻政坦言，即使舉辦培訓、發放證照，仍無法克服個人醫德，確實聽聞曾有醫師基於利益考量而建議病人作較貴的手術，不過仍舊相信，絕大多數的醫師心中有把道德的尺。

明明向病人收取20多萬元達文西手術費用，卻又向健保申報腹腔鏡手術，衛福部健保署分...
明明向病人收取20多萬元達文西手術費用，卻又向健保申報腹腔鏡手術，衛福部健保署分析大數據發現，發現多家「疑似申報異常」，恐涉及虛報、浮報案件達7810件，金額達3.5億元。圖非新聞當事人。 圖／報系資料照
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微創手術醫師子宮頸癌

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