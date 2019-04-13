醫改會：自費醫療項目也應上傳

2019-04-13 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



健保署調查發現，部分醫院以達文西手術執行子宮肌瘤切除及腹腔、胸腔手術時，一邊向病人收錢，一邊又申報腹腔鏡手術給付，等於兩頭賺。醫改會痛批，患者到底接受什麼手術？醫師如何申報？內部真實情況只有白色巨塔裡的人知道，建議健保署應要求自費醫療項目也要上傳資料。

醫改會發言人朱顯光表示，過去只要發生類似醫師盜領健保事件，醫院就會馬上切割，指是醫師個人行為，醫院並不知情，但「醫療團隊一定是透過醫院申報健保，難道醫院申報錢都不做查核跟管理嗎？」

朱顯光也指出，醫療技術進步，手術種類越來越多，患者到底真正接受的是什麼手術、醫師申報的是什麼手術？民眾和健保署根本不得而知，就算被「狸貓換太子」都不知情。

他指出，這些內部真實情況只有白色巨塔內的人知道，所幸手術需依賴一個團隊完成，不可能單靠一名醫師，詐領健保不可能隻手遮天，但現行法規中卻沒有妥善保護吹哨人，導致知情者怕得罪醫院大佬不敢檢舉。