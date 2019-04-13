疑以達文西手術A健保？醫學會：醫師對申報規則認知錯誤
疑有醫院請患者自費受達文西手術，卻以腹腔鏡名義申請健保。婦產科醫學會認為，錯誤申報件數過於龐大，不可能所有案件都是「最糟糕的情況」，可能是健保規定繁雜，醫師對申報規則認知錯誤，一不小心就掉入「浮報、虛報」陷阱。
健保署於一○六年起同意達文西機械手臂使用於根除性攝護腺切除術時，醫院可以申請腹腔鏡手術給付，以減輕患者負擔，但子宮肌瘤等婦科與其他科別手術不得比照辦理。
婦產科醫學會秘書長黃閔照指出，健保規定繁雜，有些醫療項目申請規則為民眾若選用自費醫材，手術依然有健保給付，如剖腹產手術使用自費防沾黏貼片，剖腹產手術依然健保給付。
黃閔照說，達文西手術也算是一種腹腔鏡手術，只是在腹腔鏡裝上機器手臂，若醫師申報時未看清楚規定，很容易誤以為可申請腹腔鏡手術給付。雖醫學會定期會許行健保相關規範課程，但並非所有醫師都可以接受到這些訊息。
黃閔照建議，健保署也應重新審視自費達文西手術及腹腔鏡手術健保申報模式，或許可考慮原始健保就有給付的腹腔鏡手術也要給付，民眾只需部分負擔器械手臂及其他腹腔鏡不會使用的耗材費用，應可有效減少醫師解讀錯誤申報規則，降低誤報可能性。
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