疑以達文西手術A健保？醫學會：醫師對申報規則認知錯誤

2019-04-13 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疑有醫院請患者自費受達文西手術，卻以腹腔鏡名義申請健保。婦產科醫學會認為，錯誤申報件數過於龐大，不可能所有案件都是「最糟糕的情況」，可能是健保規定繁雜，醫師對申報規則認知錯誤，一不小心就掉入「浮報、虛報」陷阱。

健保署於一○六年起同意達文西機械手臂使用於根除性攝護腺切除術時，醫院可以申請腹腔鏡手術給付，以減輕患者負擔，但子宮肌瘤等婦科與其他科別手術不得比照辦理。

婦產科醫學會秘書長黃閔照指出，健保規定繁雜，有些醫療項目申請規則為民眾若選用自費醫材，手術依然有健保給付，如剖腹產手術使用自費防沾黏貼片，剖腹產手術依然健保給付。

黃閔照說，達文西手術也算是一種腹腔鏡手術，只是在腹腔鏡裝上機器手臂，若醫師申報時未看清楚規定，很容易誤以為可申請腹腔鏡手術給付。雖醫學會定期會許行健保相關規範課程，但並非所有醫師都可以接受到這些訊息。