史上A最多？多家院所疑達文西手術收自費又申請給付

2019-04-13 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



明明向病人收取20多萬元達文西手術費用，卻又向健保申報腹腔鏡手術，衛福部健保署分析大數據發現，在38家申報達文西手術的醫療院所中，發現「疑似申報異常」，恐涉及虛報、浮報案件達7810件，金額達3.5億元，北醫附醫居首，金額達1.02億元。

健保署調查名單包括全國19家醫學中心，初步發現有12家醫學中心1年達文西手術逾200例，其中5家醫院超過兩成手術明顯有瑕疵。相較之下，成大醫院、三軍總醫院對申報碼要求清楚，疑義個案僅為個位數；區域醫院部分，北醫、雙和等浮報虛報事證較明確，被健保署列入輔導名單，加強申報管理。

健保署已於4月10日行文，要求各醫院自清，如有以達文西機器手臂完成手術，卻向健保申報其他手術診療費用，必須於4月19日前列冊回覆。健保署長李伯璋強調，坦白從寬，如果「自首」，只要追回金額；若後續被查出虛報，將罰款十倍或停止特約3月個至半年。李伯璋說，「健保署絕不會輕輕放下」。

面對這起重大醫界A健保弊案，李伯璋說，「打擊不肖醫院，絕不手軟。」他一向尊重醫療專業，但為了落實健保改革，將總額做最務實運用，讓醫療供應者付出能得到合理給付，還是必須嚴懲。據了解，此次案件可能為健保實施來最嚴重弊端，李伯璋特別向衛福部長陳時中報告細節，陳當場表示：「該辦就辦。」

健保署於106年起同意達文西機械手臂使用於根除性攝護腺切除術時，醫院可以申請腹腔鏡手術給付，以減輕患者負擔，但子宮肌瘤等婦科與其他科別手術不得比照辦理。

李伯璋說，健保署分析大數據資料時發現，台北醫學大學附設醫院號稱全亞洲達文西經驗最豐富、手術數量最多，申報達文西的件數卻掛零，經深入調查，發現包括北醫體系，國內確多有家醫院以達文西手術執行子宮肌瘤切除及腹腔、胸腔手術時，一邊向病人收錢，一邊又申報腹腔鏡手術給付，等於「兩頭賺」。

擔了解，健保署初步比對達文西業者與醫療院所申報資料，發現在婦科子宮肌瘤手術，兩者數量相差上千件，業者提供數據達1,700多件，但全國醫療院所向健保申報件數不到700件。為此，健保署分析106年申報案件，再往前追溯統計，發現有38家醫院申報相關項目。