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精神不濟肇事？駕駛應有特殊健檢

2019-04-13 23:28聯合報 記者修瑞瑩鄭維真葉冠妤／連線報導

到醫院睡眠中心睡一晚，能檢測是否有睡眠呼吸中止症。 圖／聯合報系資料照片
到醫院睡眠中心睡一晚，能檢測是否有睡眠呼吸中止症。 圖／聯合報系資料照片
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大台南公車前年在三個月內，因司機身體不適發生四起意外，去年也有兩起，台南市府查明原因，發現多為心臟疾病問題，但很多重大交通事故，常歸因為「駕駛精神不濟」，卻很難進一步了解。成大睡眠醫學中心主任林政佑說，有一部分原因是罹患睡眠呼吸中止症的駕駛，因睡不好，白天自然打瞌睡，就是「精神不濟」了。

林政佑說，這些駕駛因長時間坐著，工時長、運動少，如果又習慣喝含糖飲料提神，肥胖比率當然高，肥胖又是睡眠呼吸中止重要原因，睡眠嚴重被打斷，白天當然精神不濟。但目前我國駕駛的相關體檢項目，並不包括睡眠呼吸中止症。

成大醫院職業暨環境醫學部主任郭耀昌說，目前駕駛認定的職業病中多數是過勞，呼吸中止症的相關證據欠缺，可能有因果關係，卻缺乏研究調查，認定上有困難。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎說，過去中研院一項針對市區駕駛的研究也注意到類似問題，長途駕駛在精神不濟之際，更會影響到公共安全，政府應介入處理，補助健檢費用，在不影響駕駛工作權原則下，從預防的角度協助，或放寬健保給付。

勞動部勞安所過去也曾針對職業駕駛員進行睡眠品質管理研究，但近幾年生活型態與職場勞動環境變動大，勞安所計畫今年進行第二波駕駛員健康調查。勞動部職安署署長鄒子廉說，後續研究結果出爐，駕駛的睡眠呼吸中止症盛行率若高，將研擬強制規範高疲勞度的長途或夜車駕駛，強制規範要進行特殊性健檢。

但鄒子廉坦言，由於特殊健檢費用較高，該由誰負擔健檢費會是個問題。

睡眠健檢成大醫院

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