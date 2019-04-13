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調查：職業駕駛近1/6有睡眠呼吸中止症

2019-04-13 23:27聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

長途客運駕駛不少都有圓圓的肚子，肥胖比率偏高。 記者修瑞瑩／攝影
長途客運駕駛不少都有圓圓的肚子，肥胖比率偏高。 記者修瑞瑩／攝影
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成大等單位進行長途職業駕駛呼吸障礙調查，發現近六分之一的駕駛有嚴重的睡眠呼吸中止症，比率約百分之十六，是一般人的三到五倍，晚上睡不好，影響白天專注力、容易打瞌睡等，恐增加交通事故發生機會。

該調查在二○○六年到二○○九年間進行，針對全台五二四名包括長途客運及鐵路等公共交通工具駕駛，之後陸續分析，但因牽涉到駕駛員的工作權等問題，未後續處理，是相關分析一一出現後，才被曝光。

參與研究的成大醫院睡眠醫學中心主任林政佑表示，資料雖是在十年前蒐集，但在駕駛工作環境改變不多、年齡層並未下降的情況下，罹患睡眠呼吸中止比率很難降低。根據調查顯示，這些患者罹患心血管疾病的比率也比正常人高，不僅對駕駛有影響，也會影響到公共安全。

調查針對五二四名駕駛，排除有服用抗焦慮等藥物、耳鼻喉曾開刀等，剩下三一八名進行居家睡眠檢測，在一整晚睡眠當中，有五十人睡眠呼吸中止次數，每小時平均廿到廿四次，另二六八人則是三次到四點二次間。醫界認定，五次以上就算是有睡眠呼吸中止症。

調查中，罹患呼吸中止者明顯偏胖，罹患心血管疾病機率較高，這二六八人間有心血管疾病比率為百分之六。有睡眠呼吸中止症駕駛中，有心血管疾病的比率為百分之十。未治療、經過三年後再測，二六八人罹患心血管疾病比率達到百分之廿四，有睡眠呼吸中止症的五十名司機，罹患心血管疾病則達百分之四十八。

林政佑說，台灣有呼吸中止症的駕駛罹心血管疾病的比率明顯偏高，且罹呼吸中止症的比率約為百之十五點七，一般人則為百分之三到五，約為三到五倍。

該研究由國衛院、成大、中國醫藥大學及中山醫學大學等共同進行，分析認為公共運輸駕駛罹患睡眠呼吸障礙，白天容易引起交通事故，疾病嚴重程度愈高，交通事故風險也愈高，比較胖、有中重度呼吸中止症的駕駛，需要密切追蹤，而減重能改善睡眠呼吸障礙病情持續惡化。

睡眠心血管疾病成大醫院

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