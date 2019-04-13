親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

重機騎士魂斷蘇花 「感謝老婆」成最後PO文

台中傳逆倫悲劇！醉兒刺死母親被逮還在茫

子宮肌癌若需動刀 健保大數據顯示：傳統手術不落伍

2019-04-13 22:11聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

健保署分析106年全台各醫院子宮肌瘤手術申報人數，林口長庚奪冠，台北馬偕次之。台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照認為，醫院規模、收治患者人數，婦科與產科醫師占比、醫師名氣等，都可能影響排名。

黃閔照進一步指出，醫院婦產科醫師較多，收治的患者自然也比其他醫院多，林口長庚醫院婦產科主治醫師約有40名，是單一機構全國最多，台北馬偕婦產科主治醫師有28位次之。另外，從醫學中心婦產科至一般婦產科診所，皆可執行子宮肌瘤手術，136家執行手術的醫療院所中，有14家是診所。

以手術申報人數來看，林口長庚奪冠，台北馬偕排名第二。但若加上子宮肌瘤就醫人數，算出各醫院患者接受手術的比率，高雄榮總手術占19.5%（即100個子宮肌瘤患者就醫，有近二成開刀），是全國醫學中心最高；中國附醫以15.7%居次，都超出醫學中心手術比率的平均值11.3%。原手術人數第一的林口長庚占率為10.7%，排名第二的台北馬偕則是9.1%，成為第九名和第十名。

黃閔照指出，有些醫師擅長開刀治療子宮肌瘤，甚至有些醫院專門收治需手術的轉診患者，必須比較各家醫院患者性質，如輕重症比率、年齡層等，很難單單透過手術占比，就將排名較前面的醫院貼上「愛動刀」、「開刀比較厲害」等標籤。

如果確定動手術治療子宮肌瘤，不論切除肌瘤還是子宮，治療選擇很多，包括傳統開腹手術、腹腔鏡、子宮鏡，近年大熱門的達文西機器手臂也是選擇。

但根據健保統計，傳統開腹手術占比依然最高，在136家執行子宮肌瘤手術醫療院所中，接受傳統手術人數占比最高的院所有79家。

黃閔照指出，「世上沒有哪個治療方式是最好的。」除了評估腫瘤，還要考量醫院設備及醫師是否擅長使用腹腔鏡等；台北馬偕醫院一般婦產科主任王有利也指出，患者自身狀況與醫師專長，是選擇手術方式主要考量。

王有利說，不管哪一種手術方式，都是為患者解決問題，但傳統手術並非落伍，微創手術也並非適合每一個人。

他舉例，對於多發性肌瘤患者，肌瘤在子宮內生長位置不只一處，傳統手術直接打開腹腔，一刀畫開子宮，醫師直接用眼觀察，用手觸摸肌瘤，可在較短的時間內完成摘除，同步止血，患者雖然開腹，但手術時間短，出血量少。

同樣的狀況若進行腹腔鏡或達文西機器手臂手術，腹腔並未打開，只能以內視鏡探查內部，要清除全部的肌瘤，勢必拉長手術時間，而在控制出血方面則需靠血管收縮劑及盡快縫合傷口，但血管收縮劑藥效有一定的限度，如此使麻醉、感染，甚至出血風險增加。

也因為醫師無法直接觸摸患者子宮，因此無法一眼看到全部隱藏的肌瘤，所以只能看到子宮哪兒突出來，就下刀，如此一來可能使子宮表面出現許多傷口，增加術後沾粘的機會。

黃閔照也說，近年美國有報告顯示，進行腹腔鏡手術時，需將肌瘤絞碎才可從體內取出，若肌瘤為惡性，就會增加腹腔內癌症散播風險，使醫師選用腹腔鏡切除子宮肌瘤意願下降。

健保統計顯示，各醫院使用達文西機器手臂切除子宮肌瘤或子宮比率不高。健保署醫務管理組專委谷祖棣表示，健保規定，醫療院所若施行本項目，應申報虛擬醫令，但部分醫院未申報，健保相關統計件數可能低估。

黃閔照表示，臨床上達文西子宮肌瘤切除術占比確實較低，最直接的原因就是手術費用太高。另外，並非所有院所都有達文西機器手臂，可執行的醫師人數少，自然用量就會低。

圖／健保署提供
圖／健保署提供
分享
圖／健保署提供
圖／健保署提供
分享
圖／健保署提供
圖／健保署提供
分享

微創手術子宮醫師

相關新聞

孫翠鳳為何暈眩 病情揭曉

2019-04-13 19:36

子宮肌瘤開刀還是吃藥？健保大數據教妳選醫院

2019-04-13 22:06

從丹青魂到地獄變 榮興劇團重新詮釋一代畫聖

2019-04-13 19:54

婆婆想喝「機價魚仔」她霧煞煞去雜貨店 老闆竟然馬上聽懂？

2019-04-13 20:00

小羊晚點名 邀你在親子音樂劇裡練武功

2019-04-13 21:29

兒童醫療獎焦點貢獻獎 小患者扮花童牽「田爺爺」領獎

2019-04-13 18:22

早產兒認知發展 研究發現與母親社經地位有關

2019-04-13 17:59

日記成阿美族重要民族誌 耆老黃貴潮追頒三等原民獎章

2019-04-13 17:44

4縣市「農產加值打樣中心」啟用 助農民搶600億商機

2019-04-13 16:27

腳趾一搓就流汁 校草難以啟齒的痛

2019-04-13 16:03

中部醫院麻疹群聚 再增三護理師中鏢

2019-04-13 15:17

微胖中年男天天瘋跳床 減肥不成反而跳到腦中風

2019-04-13 13:54

請媽嗎吃蛋糕 感恩的心甜蜜蜜

2019-04-13 13:33

潑水節限定 傳奇泰廚的家鄉味

2019-04-13 13:29

傑克兄弟北漂 頂級牛排親民價

2019-04-13 13:29

效法日本 嚴管貨車綑繩磅數

2019-04-13 13:25

「與惡」熱播…報導不當扣連精神病與犯罪 衛福部擬修法開罰

2019-04-13 13:20

全台禁航圖資不完備 無人機納管延至109年

2019-04-13 13:15

好市多賣發霉柳橙？他澄清「真的能吃」網驚呼長知識！

2019-04-13 12:00

受天候與連假影響 台中以北捐血量偏低

2019-04-13 11:30

病童身上看見希望 小兒骨科醫田英俊獲兒童醫療貢獻獎

2019-04-13 11:11

台鐵、日本一畑電車2家百年老店 將締結友好鐵路

2019-04-13 10:59

調查：七成七民眾同意 政府盡快公布5歲幼教義務化時程

2019-04-13 10:58

防止國道掉落物傷人 日本綁貨技術科學化

2019-04-13 10:49

防堵國道每年4萬件散落物 交部擬訂綁貨規範

2019-04-13 10:14

台灣附近水氣增多 未來幾天天氣較不穩定

2019-04-13 09:10

台版「與神同行」 醫院拜華佗我懂 拜包公什麼道理？

2019-04-13 09:00

吳德榮：周末有雨 下周二鋒面通過可能較劇烈天氣

2019-04-13 07:14

你是否把自己養成失眠體質了？ 中醫師建議這樣改善

2019-04-13 07:08

過期奶精再製奶茶、咖啡 16公噸賣高雄

2019-04-13 00:54

健康你我他／濕紗布清口腔 襁褓中就開始護牙

2019-04-13 00:30

微波塑膠包裝的食品 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-13 00:30

科普好健康／長期腹瀉又貧血 當心發炎性腸道疾病

2019-04-13 00:30

直言集／公衛大帽…聽見痛的吶喊？

2019-04-13 00:26

利大於弊… 國健署：仍會鼓勵接種HPV疫苗

2019-04-13 00:20

施打HPV疫苗求償 痛痛女孩打贏官司

2019-04-13 00:14

阿茲海默症可望有解 美研究出主要病變原因

2019-04-12 23:02

又來亂！無人機又闖松山機場 5航班、613人受影響

2019-04-12 23:02

齊柏林的25年空中世界 淡水專屬空間世界地球日曝光

2019-04-12 21:28
看更多

熱門文章

孫翠鳳為何暈眩 病情揭曉

2019-04-13 19:36

吳德榮：周末有雨 下周二鋒面通過可能較劇烈天氣

2019-04-13 07:14

他為37K保全棄國考 網：高工時、低成就 健康堪慮

2019-04-13 13:51

掃墓愛跟又愛嫌 公主病女友不爽竟直接分手

2019-04-13 11:44

又來亂！無人機又闖松山機場 5航班、613人受影響

2019-04-12 23:02

阿茲海默症可望有解 美研究出主要病變原因

2019-04-12 23:02

台版「與神同行」 醫院拜華佗我懂 拜包公什麼道理？

2019-04-13 09:00

誰說大家都愛小鮮肉？大叔專屬4種魅力迷死人　女生男生都愛大叔啦！

2019-04-12 22:59

每日星座運勢／獅子朋友是珍貴財富 感情聯繫溝通

2019-04-13 00:00

過期奶精再製奶茶、咖啡 16公噸賣高雄

2019-04-13 00:54

施打HPV疫苗求償 痛痛女孩打贏官司

2019-04-13 00:14

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

你是否把自己養成失眠體質了？ 中醫師建議這樣改善

2019-04-13 07:08

中部醫院麻疹群聚 再增三護理師中鏢

2019-04-13 15:17

微胖中年男天天瘋跳床 減肥不成反而跳到腦中風

2019-04-13 13:54

台灣附近水氣增多 未來幾天天氣較不穩定

2019-04-13 09:10

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

腳趾一搓就流汁 校草難以啟齒的痛

2019-04-13 16:03

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

「與惡」熱播…報導不當扣連精神病與犯罪 衛福部擬修法開罰

2019-04-13 13:20

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32

全台禁航圖資不完備 無人機納管延至109年

2019-04-13 13:15

「來自火星的便當」 獲台北傳統市場節人氣獎

2019-04-13 14:24

什麼樣的夢境 是在提醒你慎防「飛來橫禍」？

2019-04-13 10:00

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

微波塑膠包裝的食品 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-13 00:30

直言集／公衛大帽…聽見痛的吶喊？

2019-04-13 00:26

台中某醫院今再確診3護理師染麻疹 院內感染達8人

2019-04-13 16:58

急診都打最高劑量嗎啡 女患怪病：連治病苟活都沒錢！

2019-04-13 00:39

星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05

台鐵、日本一畑電車2家百年老店 將締結友好鐵路

2019-04-13 10:59

利大於弊… 國健署：仍會鼓勵接種HPV疫苗

2019-04-13 00:20

防止國道掉落物傷人 日本綁貨技術科學化

2019-04-13 10:49

子宮肌瘤開刀還是吃藥？健保大數據教妳選醫院

2019-04-13 22:06

子宮肌癌若需動刀 健保大數據顯示：傳統手術不落伍

2019-04-13 22:11

4縣市「農產加值打樣中心」啟用 助農民搶600億商機

2019-04-13 16:27

調查：七成七民眾同意 政府盡快公布5歲幼教義務化時程

2019-04-13 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top