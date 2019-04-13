子宮肌癌若需動刀 健保大數據顯示：傳統手術不落伍

2019-04-13 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



健保署分析106年全台各醫院子宮肌瘤手術申報人數，林口長庚奪冠，台北馬偕次之。台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照認為，醫院規模、收治患者人數，婦科與產科醫師占比、醫師名氣等，都可能影響排名。

黃閔照進一步指出，醫院婦產科醫師較多，收治的患者自然也比其他醫院多，林口長庚醫院婦產科主治醫師約有40名，是單一機構全國最多，台北馬偕婦產科主治醫師有28位次之。另外，從醫學中心婦產科至一般婦產科診所，皆可執行子宮肌瘤手術，136家執行手術的醫療院所中，有14家是診所。

以手術申報人數來看，林口長庚奪冠，台北馬偕排名第二。但若加上子宮肌瘤就醫人數，算出各醫院患者接受手術的比率，高雄榮總手術占19.5%（即100個子宮肌瘤患者就醫，有近二成開刀），是全國醫學中心最高；中國附醫以15.7%居次，都超出醫學中心手術比率的平均值11.3%。原手術人數第一的林口長庚占率為10.7%，排名第二的台北馬偕則是9.1%，成為第九名和第十名。

黃閔照指出，有些醫師擅長開刀治療子宮肌瘤，甚至有些醫院專門收治需手術的轉診患者，必須比較各家醫院患者性質，如輕重症比率、年齡層等，很難單單透過手術占比，就將排名較前面的醫院貼上「愛動刀」、「開刀比較厲害」等標籤。

如果確定動手術治療子宮肌瘤，不論切除肌瘤還是子宮，治療選擇很多，包括傳統開腹手術、腹腔鏡、子宮鏡，近年大熱門的達文西機器手臂也是選擇。

但根據健保統計，傳統開腹手術占比依然最高，在136家執行子宮肌瘤手術醫療院所中，接受傳統手術人數占比最高的院所有79家。

黃閔照指出，「世上沒有哪個治療方式是最好的。」除了評估腫瘤，還要考量醫院設備及醫師是否擅長使用腹腔鏡等；台北馬偕醫院一般婦產科主任王有利也指出，患者自身狀況與醫師專長，是選擇手術方式主要考量。

王有利說，不管哪一種手術方式，都是為患者解決問題，但傳統手術並非落伍，微創手術也並非適合每一個人。

他舉例，對於多發性肌瘤患者，肌瘤在子宮內生長位置不只一處，傳統手術直接打開腹腔，一刀畫開子宮，醫師直接用眼觀察，用手觸摸肌瘤，可在較短的時間內完成摘除，同步止血，患者雖然開腹，但手術時間短，出血量少。

同樣的狀況若進行腹腔鏡或達文西機器手臂手術，腹腔並未打開，只能以內視鏡探查內部，要清除全部的肌瘤，勢必拉長手術時間，而在控制出血方面則需靠血管收縮劑及盡快縫合傷口，但血管收縮劑藥效有一定的限度，如此使麻醉、感染，甚至出血風險增加。

也因為醫師無法直接觸摸患者子宮，因此無法一眼看到全部隱藏的肌瘤，所以只能看到子宮哪兒突出來，就下刀，如此一來可能使子宮表面出現許多傷口，增加術後沾粘的機會。

黃閔照也說，近年美國有報告顯示，進行腹腔鏡手術時，需將肌瘤絞碎才可從體內取出，若肌瘤為惡性，就會增加腹腔內癌症散播風險，使醫師選用腹腔鏡切除子宮肌瘤意願下降。

健保統計顯示，各醫院使用達文西機器手臂切除子宮肌瘤或子宮比率不高。健保署醫務管理組專委谷祖棣表示，健保規定，醫療院所若施行本項目，應申報虛擬醫令，但部分醫院未申報，健保相關統計件數可能低估。