子宮肌瘤開刀還是吃藥？健保大數據教妳選醫院

2019-04-13 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



子宮肌瘤是婦女常見疾病，治療以避免症狀影響生活為主要考量，若藥物治療效果不佳，再考慮手術切除肌瘤或子宮。根據健保統計106年國內子宮肌瘤手術狀況，全國共136家醫療院所執行總計2.3萬多件手術；接受子宮肌瘤手術治療，患者以30至49歲為主，占五成以上。

1.多數醫師 能不動刀就不動刀

子宮肌瘤復發率高，但受雌激素分泌影響，更年期後有機會自行萎縮，若因子宮肌瘤造成疼痛、出血量多而貧血，或肌瘤生長位置壓迫導致出現頻尿症狀等，才需要考慮以手術切除肌瘤或子宮。

健保統計顯示，國內各級醫院子宮肌瘤病人接受手術占率，分別是醫學中心11.3%、區域醫院10.6%、地區醫院6.8%。衛福部健保署長李伯璋認為：「能不動刀，就盡量不動刀」，已是目前多數婦產科醫師的治療態度。

2.手術占率 不應超過平均值

各層級醫療院所子宮肌瘤手術占率第一的醫院，依醫學中心、區域醫院、地區醫院，分別為19.5%、22.8%、15.9%；有8家醫學中心、9家區域醫院及7家地區醫院的手術占率高於平均值，顯示這些醫院動刀機率較高。

李伯璋認為，手術占率可能與醫師專長有關，高於平均值的醫院雖累積開刀經驗，也可能是開刀標準較寬鬆；反之，手術占率低、但患者人數並不少的醫院，對手術以外的治療方式較有經驗。李伯璋認為，各層級醫療院所子宮肌瘤手術占比平均值極具參考價值，同一層級醫院，手術占率不應超過平均值，民眾可據此做為就醫參考。

3.小心子宮切除率高的醫院

另外，過去國內子宮切除手術一度浮濫，其中半數與子宮肌瘤有關。從106年子宮肌瘤手術申報件數各醫院排名也可看出，部分醫院子宮肌瘤患者接受子宮切除比率高達五成以上，有的醫院甚至百分之百，愈往偏遠地區，子宮肌患者被切除子宮的比率愈高，值得注意的是，也有少數都會區醫院的子宮切除手術占率超過六成。

李伯璋表示，民眾接受任何手術，一定要考慮後遺症，即使更年期婦女已無生育需求，但子宮切除手術不但有麻醉風險，術後可能有漏尿、影響性生活等後遺症，不可不慎。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照說，因為有健保，民眾尋求開刀並不難，也讓部分患者誤以為開刀是治療子宮肌瘤最主要的方式，常遇到患者才進門診，第一句話就是「黃大夫，我要開刀。」開刀必須承擔麻醉、感染風險，患者可多花點時間與醫師討論。台北馬偕醫院一般婦產科主任王有利則指出，手術是子宮肌瘤治療選項之一，醫師應讓患者充分了解治療風險，做出選擇。

4.預後差不多 達文西未納給付

目前健保全額給付子宮肌瘤手術，包含傳統子宮肌瘤切除術、腹腔鏡子宮肌瘤切除術、經陰道子宮鏡的子宮肌瘤切除術，及傳統、腹腔鏡子宮切除手術。達文西子宮肌瘤切除術及子宮切除手術則尚未納入給付。

傳統切除子宮肌瘤手術，健保給付手術費用約1.8-2.8萬元，子宮切除約2.3-4.4萬元；腹腔鏡切除子宮肌瘤加上手術特殊耗材約5萬元。腹腔鏡費用看似較高，但傳統手術住院天數長，加總起來，健保給付額度可能差不多。

至於達文西機器手臂用於切除子宮肌瘤或子宮，單單手術費用至少20-25萬元，李伯璋表示，健保已全額給付同為微創的腹腔鏡手術，經醫療科技評估（HTA），認為兩者預後幾乎差不多，達文西機器手臂不符合本土醫療經濟效益，所以未給付。

健保署醫務管理組專委谷祖棣表示，選擇達文西手術的患者雖需自付手術及所需特材費用，但住院費用，包含相關麻醉及治療處置、診察費、病房費、檢查費、藥費等，皆可申報健保給付。

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健保給付說明

給付手術類型

1.子宮肌瘤切除術

(1)經腹膜

● 傳統手術：一般子宮肌瘤切除術、

複雜性子宮肌瘤切除術

● 以腹腔鏡：腹腔鏡子宮肌瘤切除術

(2)經陰道

● 傳統手術：子宮鏡切除子宮腔隔膜

或子宮肌瘤。

2.子宮切除手術

(1)經腹膜

● 傳統手術：一般全子宮切除術、複雜

性全子宮切除術、次全子宮切除術、廣泛性全子宮切除術

● 以腹腔鏡：腹腔鏡全子宮切除術。

(2)經陰道

● 傳統手術：陰道式子宮根治手術

（Schauta 式手術）。