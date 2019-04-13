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小羊晚點名 邀你在親子音樂劇裡練武功

2019-04-13 21:29聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

聽過武俠親子音樂劇嗎？而這齣武俠劇，還是動物的武俠世界！武俠親子音樂劇《小羊晚點名》今(13日)起於台北城市舞台演出，邀觀眾進入結合武俠、動物的奇妙音樂世界。

《小羊晚點名》是由編劇、導演高天恒與作曲朱怡潔，兩位武俠迷聯手打造的親子音樂劇，巧妙揉合聖經故事，取材自「一百隻羊」，以一百隻牧羊人走失了其中一隻，即使他還有九十九隻羊，他仍會往山裡去尋找那隻迷路的羊為比喻，在此引申爲：每一個孩子對於父母來說，都是最重要的寶貝。

劇情環繞著爭奪「仙草寶典」開始，《小羊晚點名》以小朋友也容易明白的羊、狼、犬，代表理論上不可能是一家人的族群，因爲互相扶持、生活而成為所謂的家，探討更多深層的議題。

談到編劇的動機，高天恒表示，希望讓「武俠」在音樂劇傳承下去，包括了英雄、犧牲、反判以及包容，讓親子音樂劇不只是給兒童看的，也能感動各年齡層的人。身兼作曲、作詞的朱怡潔則認為，音樂劇除了提供娛樂、更有著教育社會的意義，「我相信給孩子優質的內容，他們就會長成優秀的人才。」

從首演開始，每次《小羊晚點名》製作都邀請兒童一起加入培訓營隊，秉持教育理念、給予表演藝術的養分，在故事中扮演群羊的任務，即交予學童們挑戰；本次台北、台中巡迴，也將動員百位學童上台秀出才華！期待種下「故事」的種子，陪孩子快樂成長。

●《小羊晚點名》將於4月13日下午14:30、以及14日上午10:30、下午14:30在臺北市藝文推廣處城市舞台演出；5月4日下午14:30，以及5月5日上午10:30、下午14:30將於台中國家歌劇院中劇場登場，邀您進入溫馨、逗趣的武俠音樂劇世界。演出詳情請洽台北愛樂或兩廳院售票系統。

《小羊晚點名》演員合照。圖╱台北愛樂提供
《小羊晚點名》演員合照。圖╱台北愛樂提供
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