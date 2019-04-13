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從丹青魂到地獄變 榮興劇團重新詮釋一代畫聖

2019-04-13 19:54聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

榮興客家採茶劇團受邀參與今年「台灣戲曲藝術節」，4月19日起一連3天將在台北的台灣戲曲中心大表演廳，演出客家大戲「地獄變」，這齣大戲講述一代畫聖吳道子的傳奇，與12年前榮興創團20年紀念作「丹青魂」相同取材，但整齣劇經過全新編排及設計，由不同演員、導演來詮釋，呈現新風貌。

榮興劇團今天下午在苗栗市安瀾宮活動中心彩排「地獄變」，全劇由蘇國慶、江彥瑮、陳思朋、陳怡如、胡宸宇領銜主演，他們都是榮興劇團重點栽培的招牌演員，包含老中青少4代資深藝師與年輕新秀，老幹新枝同台演出。

榮興劇團指出，地獄變與劇團12年前在國家劇院演出的創團20年紀念作「丹青魂」相同取材，時隔多年重新編排詮釋，全劇在不失客家戲曲山歌、採茶、九腔十八調原則下，汲取「亂彈、四平、外江」等音樂元素，希望能呈現客家戲曲藝術的豐富面貌與多樣性。

榮興劇團創辦人鄭榮興表示，「地獄變」揭示的主題，是一場真善美與假醜惡的靈魂深處的較量，描寫的是兩代藝術家、唐代畫聖吳道子與民間畫家皇甫軫在東西壁競畫過程中，因名聲、地位、見解、擅長不同而引發的一場風波。

全劇敘述一代畫壇宗師如何慧眼識人、提攜後進，同時也呈現了畫聖從識才、愛才、薦才到畏才、妒才、害才的心路歷程，希望能讓觀眾一睹1200多年前的畫聖，是如何在天堂與地獄、潔白與罪惡、高尚與卑劣的邊緣上掙扎煎熬，到最後戰勝心魔及自我，從地獄步入淨土，成為技高德重、名實相符的一代畫聖。

榮興劇團表示，「地獄變」已透過兩廳院售票系統售票，所餘座位有限，喜愛戲劇民眾請盡早購票，主辦單位提供敬老、學生及身心障礙者的多元優惠方案，相關訊息可至粉絲專頁，購票請洽兩廳院售票系統

榮興劇團今天下午在苗栗市安瀾宮活動中心彩排「地獄變」，全劇講述一代畫聖吳道子的傳...
榮興劇團今天下午在苗栗市安瀾宮活動中心彩排「地獄變」，全劇講述一代畫聖吳道子的傳奇。記者胡蓬生／攝影
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榮興劇團今天下午在苗栗市安瀾宮活動中心彩排「地獄變」，全劇由蘇國慶、江彥瑮、陳思...
榮興劇團今天下午在苗栗市安瀾宮活動中心彩排「地獄變」，全劇由蘇國慶、江彥瑮、陳思朋、陳怡如、胡宸宇等人主演。記者胡蓬生／攝影
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榮興劇團今天下午在苗栗市安瀾宮活動中心彩排「地獄變」。記者胡蓬生／攝影
榮興劇團今天下午在苗栗市安瀾宮活動中心彩排「地獄變」。記者胡蓬生／攝影
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榮興劇團今天下午在苗栗市安瀾宮活動中心彩排「地獄變」。記者胡蓬生／攝影
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榮興劇團今天下午在苗栗市安瀾宮活動中心彩排「地獄變」。記者胡蓬生／攝影
榮興劇團今天下午在苗栗市安瀾宮活動中心彩排「地獄變」。記者胡蓬生／攝影
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兩廳院售票國慶藝術家

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