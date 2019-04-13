孫翠鳳為何暈眩 病情揭曉

2019-04-13 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



明華園當家小生孫翠鳳。圖／孫翠鳳工作室提供 分享 facebook

明華園當家小生孫翠鳳日前昏倒，送醫後返家休養。明華園團長、孫翠鳳丈夫陳勝福今晚在明華園戲劇總團臉書貼文指出，由於孫翠鳳患先天性心臟病，醫師初步診斷為心臟病引發的暈眩，原本已看似好轉，但昨身體又感到不適前往就診，今上午經三科醫師會診，兩項檢查報告剛剛出爐指孫翠鳳神經和心臟系統異常導致姿勢性低血壓，以及心臟血管阻塞，才會暈眩，目前使用抗凝血劑治療中。

陳勝福表示，上周4月7日孫翠鳳因病取消內門順賢宮的演出，是她從事表演工作將30多年來第一次請「病假」，因為嚴重暈眩，至醫院掛急診，原本希望經過醫師的診治後，可以順利在晚間登台，但院方為求慎重、進行多項檢查，一直到晚上將近10點，暈眩症狀改善後，才返家休養。

陳勝福說，由於孫翠鳳患有先天性心臟病，醫生初步診斷為心臟病引發的暈眩，經過兩天休息，孫翠鳳看似好轉，4月12日早上原本已準備動身前往高雄準備演出，但身體又感到不適，前往醫院就診，今天(4早上經過三科醫師會診，已有兩項檢查報告剛剛出爐，指出孫翠鳳神經和心臟系統異常導致姿勢性低血壓且心臟血管阻塞，目前使用抗凝血劑治療中。

陳勝福說，由於今晚在高雄文化中心廣場的演出並非一般的商業表演，是長期支持表演藝術的高雄市議會議長許崑源及夫人邀請、高雄市玉皇宮贊助下舉辦的母親節公益活動，孫翠鳳原本希望能向醫院請假外出，即使沒辦法粉墨登場，也要親臨現場向大家致意。

他說，但主治醫師擔心孫翠鳳狀況，無法同意她離開醫院，今晚演出請容許孫翠鳳再度向大家請「病假」，《貓神》將由他們小女兒陳昭賢再次代母上陣，請大家見諒。