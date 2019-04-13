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兒童醫療獎焦點貢獻獎 小患者扮花童牽「田爺爺」領獎

2019-04-13 18:22聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

由高雄醫學大學醫學院院長田英俊（右）照顧近12年小病童柏涵（左）特地從高雄北上，...
由高雄醫學大學醫學院院長田英俊（右）照顧近12年小病童柏涵（左）特地從高雄北上，做他最喜歡的「田爺爺」的花童，陪著田英俊領取第八屆台灣兒童醫療貢獻獎焦點貢獻獎。 記者陳婕翎／攝影
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伴隨著輕快的兒歌「當我們同在一起」的旋律，由高雄醫學大學醫學院院長田英俊照顧近12年小病童柏涵特地從高雄北上，做他最喜歡的「田爺爺」的花童，即使柏涵因多関節僵硬症走路有點一跛一跛，也笑著牽田英俊緩緩走過紅毯，陪著田英俊領取第八屆台灣兒童醫療貢獻獎焦點貢獻獎。

今年62歲的田英俊是小病童口中的「田爺爺」，他回憶成為小兒骨科醫師的過程，覺得像冥冥中有股力量推著他走向今天。笑稱父母原將他取名為「英鎮」，不料報戶口時，戶政機關人員誤聽，註記成「英俊」，從原本要碰金屬機械工程師命，一下就變成接觸人的醫師命。

台灣小兒骨科起步晚，他讀醫學院及住院醫師時期，只有台大醫院設有小兒骨科，「小兒骨科」從未出現在人生規劃，不料成為總醫師那年，高醫希望創立小兒骨科專科，當時的院長大手一指，就要田英俊成為開拓者，「從零開始有個好處，藍圖不會被侷限，都可以照我的理想走」從此與小兒骨科結下28年的不解之緣。

兒童骨科與成人骨科最大的差別在於常出現症狀少見的個案，治療方法及技術發展進步緩慢，但田英俊總捨不得天使們因誤診或延遲治療折翼哭泣。看到小女孩因手骨折未受妥善治療再也伸不直，開學被同學嘲笑，哭著說再也不要上學，他心疼卻擔心原有手術併發症，為此研發「圓穹形切骨矯正手術」，陸續受國際骨科期刊好評，如今已是臨床治療肱骨骨折常見方法。

心繫著每一位羽翼尚未飽滿的初生天使、折翅的傷心天使，希望他們長大成人後都能揮舞雙翼，翱翔天際。新生兒髖關節發育不良也是田英俊最放不下的，尤其以往徒手檢查的誤判率高，髖關節發育不良的嬰兒，因延誤而錯過提早治癒的機會，「只要嚴重到需要手術就無法痊癒只能緩解」因此促使他將超音波評估篩檢法引進國內，近年及早診斷人數增加。

但國內兒童髖關手術率至今卻仍高於其他歐美先進國5倍之多，已從醫34年的他即將退休，人生下一個目標什麼？他開心的說，想開著一台車，走遍台灣大街小巷，教導國內每一位小兒科醫師使用超音波篩檢髖關節發育不良的嬰兒，「只有與孩子最接近的兒科醫師也學會，才有機會讓孩子被誤診的機率降到零。」

醫師手術醫學院

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