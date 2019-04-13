親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

昔日冷面殺手變媽祖信徒 謝惠仁虔誠跪迎大甲媽回鑾

規劃幼兒專責醫師制 副總統：守護孩子至3歲

2019-04-13 18:36中央社 台北13日電

副總統陳建仁今天出席台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮致詞表示，政府規劃推動幼兒專責醫師制度守護孩子至3歲為止。兒醫缺乏的偏鄉，也會由受過照護專業訓練的家庭醫師擔任。

第八屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮下午於台北花園大酒店舉行，陳建仁、衛生福利部長陳時中、立法院秘書長林志嘉、監察委員田秋堇、瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福等人與會，陳副總統頒獎給每位得獎者並合影留念。

這次醫療團隊獎得獎者高雄醫學大學附設中和紀念醫院兒少保行動團隊格外受到矚目，這是自2004年成立全國唯一的「兒童少年驗傷醫療整合中心」，首創臨床法醫，配備高科技多波域光源進行活人驗傷、偵測肉眼所不能見的陳舊性瘀傷與體液等跡證，讓醫療團隊能在第一時間發現兒童疑似受虐的痕跡。

瑞信兒童醫療基金會表示，該團隊整合跨醫療、警政與司法領域近40名專業人員提供一站式服務，加速調查與審理，已協助鑑定30個兒虐個案，其中，18個案已啟動司法調查，其中一位加害者由醫院通報到重傷害罪起訴時間僅3個月。

陳建仁致詞表示，為了健全兒童醫療體系，衛福部現正規劃兒童醫療網絡，同時搭配孕婦周產期照護網絡，不僅針對高妊娠風險的產婦提供完善的產前與生產協助，並可降低新生兒死亡風險。

他說，政府也規劃推動幼兒專責醫師制度，自新生兒出生，就由一名兒科醫生擔任守護者，守護孩子到3歲為止。至於兒科醫師較缺乏的偏鄉地區，也會由受過兒童照護專業訓練的家庭醫師擔任。

陳建仁表示，「兒童及少年福利與權益保障法」已經通過，事實上，兒少工作不僅包括醫療、社福，還包括治安等方面，感謝衛福部及立法院的努力，希望能把兒童照顧的更好。

此外，陳建仁進一步說，總統府國家人權諮詢委員會12日會議上，也談及兒虐的問題。讓我們齊心合一，透過各部會的努力，未來能提供兒童最佳的照顧。

陳建仁認為，孩子是每位父母的心肝寶貝，同時也是國家社會未來的希望，期待在社會各界共同努力之下，讓更多人共同來重視兒童健康的問題，並投入更多資源為兒童健康而努力。

得獎者分別是終身貢獻獎：台大兒童醫院副教授蔡文友；中流砥柱獎：台大兒童醫院專任主治醫師郭夢菲；兒科新銳獎：台大雲林分院主治醫師林杏佳；兒童護理獎：高雄榮總兒童病房護理長劉苑生、三總澎湖分院副護理長鄭雪芳；醫療團隊獎：高雄醫學大學（簡稱高醫大）附設中和紀念醫院兒少保行動團隊；焦點貢獻獎：高雄醫學大學醫學院長田英俊。

醫師陳建仁台大

相關新聞

腳趾一搓就流汁 校草難以啟齒的痛

2019-04-13 16:03

日記成阿美族重要民族誌 耆老黃貴潮追頒三等原民獎章

2019-04-13 17:44

微胖中年男天天瘋跳床 減肥不成反而跳到腦中風

2019-04-13 13:54

孫翠鳳為何暈眩 病情揭曉

2019-04-13 19:36

兒童醫療獎焦點貢獻獎 小患者扮花童牽「田爺爺」領獎

2019-04-13 18:22

早產兒認知發展 研究發現與母親社經地位有關

2019-04-13 17:59

4縣市「農產加值打樣中心」啟用 助農民搶600億商機

2019-04-13 16:27

請媽嗎吃蛋糕 感恩的心甜蜜蜜

2019-04-13 13:33

潑水節限定 傳奇泰廚的家鄉味

2019-04-13 13:29

傑克兄弟北漂 頂級牛排親民價

2019-04-13 13:29

效法日本 嚴管貨車綑繩磅數

2019-04-13 13:25

「與惡」熱播…報導不當扣連精神病與犯罪 衛福部擬修法開罰

2019-04-13 13:20

全台禁航圖資不完備 無人機納管延至109年

2019-04-13 13:15

好市多賣發霉柳橙？他澄清「真的能吃」網驚呼長知識！

2019-04-13 12:00

受天候與連假影響 台中以北捐血量偏低

2019-04-13 11:30

病童身上看見希望 小兒骨科醫田英俊獲兒童醫療貢獻獎

2019-04-13 11:11

台鐵、日本一畑電車2家百年老店 將締結友好鐵路

2019-04-13 10:59

調查：七成七民眾同意 政府盡快公布5歲幼教義務化時程

2019-04-13 10:58

防止國道掉落物傷人 日本綁貨技術科學化

2019-04-13 10:49

防堵國道每年4萬件散落物 交部擬訂綁貨規範

2019-04-13 10:14

台灣附近水氣增多 未來幾天天氣較不穩定

2019-04-13 09:10

台版「與神同行」 醫院拜華佗我懂 拜包公什麼道理？

2019-04-13 09:00

吳德榮：周末有雨 下周二鋒面通過可能較劇烈天氣

2019-04-13 07:14

你是否把自己養成失眠體質了？ 中醫師建議這樣改善

2019-04-13 07:08

過期奶精再製奶茶、咖啡 16公噸賣高雄

2019-04-13 00:54

健康你我他／濕紗布清口腔 襁褓中就開始護牙

2019-04-13 00:30

微波塑膠包裝的食品 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-13 00:30

科普好健康／長期腹瀉又貧血 當心發炎性腸道疾病

2019-04-13 00:30

直言集／公衛大帽…聽見痛的吶喊？

2019-04-13 00:26

利大於弊… 國健署：仍會鼓勵接種HPV疫苗

2019-04-13 00:20

施打HPV疫苗求償 痛痛女孩打贏官司

2019-04-13 00:14

阿茲海默症可望有解 美研究出主要病變原因

2019-04-12 23:02

又來亂！無人機又闖松山機場 5航班、613人受影響

2019-04-12 23:02

齊柏林的25年空中世界 淡水專屬空間世界地球日曝光

2019-04-12 21:28

《毛月亮》世界首演 雲門準接班人：掌握每個當下

2019-04-12 20:22

台鐵工會訴訟討加班費 林佳龍盼列最後選項

2019-04-12 20:16

生產「五指全開」真實比例　媽媽們全看傻：原來撐這麼大！

2019-04-12 20:00

揚台國際的台灣藝術家李明維 「九則故事」分享九件創作

2019-04-12 19:38

「痛痛女孩」勝訴 醫籲民眾站醫學角度看待HPV疫苗

2019-04-12 19:33
看更多

熱門文章

是誰惡作劇？這隻鵝的鼻孔被貫插1根羽毛

2019-04-12 20:07

吳德榮：周末有雨 下周二鋒面通過可能較劇烈天氣

2019-04-13 07:14

他為37K保全棄國考 網：高工時、低成就 健康堪慮

2019-04-13 13:51

綠蠵龜返家產卵 卻發現家鄉成了飛機場

2019-04-12 20:09

掃墓愛跟又愛嫌 公主病女友不爽竟直接分手

2019-04-13 11:44

又來亂！無人機又闖松山機場 5航班、613人受影響

2019-04-12 23:02

阿茲海默症可望有解 美研究出主要病變原因

2019-04-12 23:02

台版「與神同行」 醫院拜華佗我懂 拜包公什麼道理？

2019-04-13 09:00

誰說大家都愛小鮮肉？大叔專屬4種魅力迷死人　女生男生都愛大叔啦！

2019-04-12 22:59

過期奶精再製奶茶、咖啡 16公噸賣高雄

2019-04-13 00:54

每日星座運勢／獅子朋友是珍貴財富 感情聯繫溝通

2019-04-13 00:00

施打HPV疫苗求償 痛痛女孩打贏官司

2019-04-13 00:14

你是否把自己養成失眠體質了？ 中醫師建議這樣改善

2019-04-13 07:08

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵！超商也喝得到cama咖啡了

2019-04-12 22:08

員工只1人也要加「就保」 否則罰十倍還可能賠津貼

2019-04-12 20:58

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

台灣附近水氣增多 未來幾天天氣較不穩定

2019-04-13 09:10

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34

微胖中年男天天瘋跳床 減肥不成反而跳到腦中風

2019-04-13 13:54

「與惡」熱播…報導不當扣連精神病與犯罪 衛福部擬修法開罰

2019-04-13 13:20

中部醫院麻疹群聚 再增三護理師中鏢

2019-04-13 15:17

齊柏林的25年空中世界 淡水專屬空間世界地球日曝光

2019-04-12 21:28

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

腳趾一搓就流汁 校草難以啟齒的痛

2019-04-13 16:03

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

「來自火星的便當」 獲台北傳統市場節人氣獎

2019-04-13 14:24

全台禁航圖資不完備 無人機納管延至109年

2019-04-13 13:15

微波塑膠包裝的食品 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-13 00:30

什麼樣的夢境 是在提醒你慎防「飛來橫禍」？

2019-04-13 10:00

直言集／公衛大帽…聽見痛的吶喊？

2019-04-13 00:26

台鐵工會訴訟討加班費 林佳龍盼列最後選項

2019-04-12 20:16

我們一起加油！揮別婚變「愛紗5招愛自己」 你也能做到

2019-04-12 19:54

急診都打最高劑量嗎啡 女患怪病：連治病苟活都沒錢！

2019-04-13 00:39

《毛月亮》世界首演 雲門準接班人：掌握每個當下

2019-04-12 20:22

更仙的麝香味！THE BODY SHOP「花麝香香氛」讓你少女心噴發

2019-04-12 20:53

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

台鐵、日本一畑電車2家百年老店 將締結友好鐵路

2019-04-13 10:59

星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top