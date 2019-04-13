規劃幼兒專責醫師制 副總統：守護孩子至3歲

2019-04-13 18:36 中央社 台北13日電



副總統陳建仁今天出席台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮致詞表示，政府規劃推動幼兒專責醫師制度守護孩子至3歲為止。兒醫缺乏的偏鄉，也會由受過照護專業訓練的家庭醫師擔任。

第八屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮下午於台北花園大酒店舉行，陳建仁、衛生福利部長陳時中、立法院秘書長林志嘉、監察委員田秋堇、瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福等人與會，陳副總統頒獎給每位得獎者並合影留念。

這次醫療團隊獎得獎者高雄醫學大學附設中和紀念醫院兒少保行動團隊格外受到矚目，這是自2004年成立全國唯一的「兒童少年驗傷醫療整合中心」，首創臨床法醫，配備高科技多波域光源進行活人驗傷、偵測肉眼所不能見的陳舊性瘀傷與體液等跡證，讓醫療團隊能在第一時間發現兒童疑似受虐的痕跡。

瑞信兒童醫療基金會表示，該團隊整合跨醫療、警政與司法領域近40名專業人員提供一站式服務，加速調查與審理，已協助鑑定30個兒虐個案，其中，18個案已啟動司法調查，其中一位加害者由醫院通報到重傷害罪起訴時間僅3個月。

陳建仁致詞表示，為了健全兒童醫療體系，衛福部現正規劃兒童醫療網絡，同時搭配孕婦周產期照護網絡，不僅針對高妊娠風險的產婦提供完善的產前與生產協助，並可降低新生兒死亡風險。

他說，政府也規劃推動幼兒專責醫師制度，自新生兒出生，就由一名兒科醫生擔任守護者，守護孩子到3歲為止。至於兒科醫師較缺乏的偏鄉地區，也會由受過兒童照護專業訓練的家庭醫師擔任。

陳建仁表示，「兒童及少年福利與權益保障法」已經通過，事實上，兒少工作不僅包括醫療、社福，還包括治安等方面，感謝衛福部及立法院的努力，希望能把兒童照顧的更好。

此外，陳建仁進一步說，總統府國家人權諮詢委員會12日會議上，也談及兒虐的問題。讓我們齊心合一，透過各部會的努力，未來能提供兒童最佳的照顧。

陳建仁認為，孩子是每位父母的心肝寶貝，同時也是國家社會未來的希望，期待在社會各界共同努力之下，讓更多人共同來重視兒童健康的問題，並投入更多資源為兒童健康而努力。

得獎者分別是終身貢獻獎：台大兒童醫院副教授蔡文友；中流砥柱獎：台大兒童醫院專任主治醫師郭夢菲；兒科新銳獎：台大雲林分院主治醫師林杏佳；兒童護理獎：高雄榮總兒童病房護理長劉苑生、三總澎湖分院副護理長鄭雪芳；醫療團隊獎：高雄醫學大學（簡稱高醫大）附設中和紀念醫院兒少保行動團隊；焦點貢獻獎：高雄醫學大學醫學院長田英俊。