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早產兒認知發展 研究發現與母親社經地位有關

2019-04-13 17:59中央社 台北13日電

早產兒認知發展不只與腦部發育有關，馬偕兒童醫院研究發現，當母親社經地位屬低或中低者，就算早產兒在6個月大時發展正常，也可能在24個月時發展落後。

此項研究蒐集長達6年，橫跨全國22個醫療院所，自新生兒加護病房出院的2980名極低出生體重（小於1500公克）早產兒，分析其身體發展及認知行為發現。

馬偕兒童醫院新生兒科主任張瑞幸今天表示，有些早產兒在6個月大時有發展遲緩狀況，但一直到2歲，狀況可能還是跟不上同齡發展的腳步，與腦部超音波檢查顯示有嚴重異常相關，包括嚴重腦室內出血、水腦、腦室周圍白質軟化症等。這樣的孩子必須儘早進入早療，給合適的醫療和家庭支持。

不過，張瑞幸表示，研究發現，矯正年齡6個月大的認知發展結果，並不能準確預測孩子2歲時的認知發展狀況。有些孩子在6個月大時認知發展正常，但若腦部超音波檢查顯示有嚴重異常、或有肌張力過高的現象時，孩子2歲的認知發展狀況較容易退步至落後範圍。

特別值得注意的是，研究發現，極低出生體重早產兒母親若屬於中低或低社經地位者，就算孩子6個月大時的認知功能在正常範圍，2歲時的認知發展仍有331名（約10%）會跟不上。

張瑞幸表示，研究結果顯示，除了生理因素，社經地位的影響也很重要，如父母提供的教養、醫療照護、親子互動模式等可能會影響認知發展，也代表醫師要持續跟家長溝通，教導他們正常帶養孩子的方法，不要用3C育兒，而是給孩子更多互動、親子共讀、陪玩玩具等，社會網絡也要給予更多的支持，如優質的托育環境。

馬偕兒童醫院下午舉行早產兒回娘家活動，因早產兒照護是漫長的過程，馬偕兒醫有「早產兒照護家族LINE@」群組，讓早產兒家庭在6個月門診時建立追蹤網絡，除了提醒日後返診時間，並提供早產兒相關養育及照護資訊，當家長有疑問時，也可藉此向團隊呼救，讓醫療照護網更綿密。

早產親子新生兒

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