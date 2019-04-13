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台中某醫院今再確診3護理師染麻疹 院內感染達8人

2019-04-13 16:58聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市一家醫院群聚感染麻疹今天再新增3名護理師確診，該醫院累計感染人數已達8人，其中5人是同院護理師，台中市衛生局證實，今天新添的3例本土麻疹個案，都是同家醫院的20多歲的護理師，3人與上個月28日一名確診麻疹的40多歲護理師在同樓層工作，研判是共同空間暴露而感染。

台中市衛生局表示，目前該起醫院群聚案件共有8人確診，其中5人為該院護理人員，台中市政府衛生局已要求醫院加強感染控制措施，並持續掌握424名接觸者健康狀況，將持續監測至4月30日。

疾管署3月28日公布中部醫院一名40多歲護理師確診麻疹，3月19日出現咳嗽、25日因出疹就醫後通報並住院隔離，今天則再確診3名與該40多歲護理師在相同病房工作的20多歲護理師確診麻疹。

疾管署表示，3名護理師分別於4月5日到4月6日間發病，4月6日至4月8日出疹，3人檢體經疾管署檢驗比對，確認與該醫院群聚病毒株吻合，非屬疫苗株，因此研判為群聚個案，該起醫院群聚截至目前共計8人確診，其中5名為該院護理師，衛生單位現已掌握相關接觸者共424人，將監測至4月30日。

台中市衛生局長曾梓展說，衛生局及疾病管制署已於3月28日安排感控專家前往指導，該院已於4月8日針對40多歲護理師工作之病房暫停收治新病患，並已於4月3日起實施急診發燒動線管制，疑似麻疹病患先收置於隔離室問診，全院同仁如有發燒者也不得上班。

曾梓展呼籲，麻疹傳染力強，可由飛沫、空氣傳播，民眾進出醫院或人潮密集的公共場所等，應戴口罩、勤洗手，並落實生病不上班、不上課，以降低病毒傳播風險。如有相關疑問，可至疾管署全球資訊網「麻疹專區」（https://goo.gl/qkPNA5 ）瀏覽，或撥打免付費防疫專線1922、或0800-001922洽詢。

台中市衛生局長曾梓展呼籲，麻疹傳染力強，民眾進出醫院等公共場所等，應戴口罩、勤洗...
台中市衛生局長曾梓展呼籲，麻疹傳染力強，民眾進出醫院等公共場所等，應戴口罩、勤洗手，落實生病不上班、不上課，以降低病毒傳播風險。記者趙容萱／攝影
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台中市衛生局長曾梓展呼籲，麻疹傳染力強，民眾進出醫院等公共場所等，應戴口罩、勤洗...
台中市衛生局長曾梓展呼籲，麻疹傳染力強，民眾進出醫院等公共場所等，應戴口罩、勤洗手，落實生病不上班、不上課，以降低病毒傳播風險。記者趙容萱／攝影
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護理師麻疹台中市

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