腳趾一搓就流汁 校草難以啟齒的痛

2019-04-13 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



風靡校園的18歲大包（化名），在校成績優異又是學校籃球隊隊長，是女孩心目中典型的男神，但他卻有「難以說出口」的困擾，每次運動揮汗如雨的汗水下，隱藏著難聞的腳臭味，即使已經穿了包腳的籃球鞋，旁人仍可以聞到腳臭味，讓他沒自信交女友，就怕脫下鞋子的那刻，桃花也跟著逝去。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，大包香港腳的狀況已非常嚴重，屬於糜爛型的香港腳，腳趾縫間只要輕輕一搓，就會滲出液體，大包未即時就醫，為了止癢不斷搓腳，導致黴菌感染更加嚴重，連腳背都已經些微紅腫潰爛，距離蜂窩性組織炎僅有一線之隔，後來經過長時間治療，以及改變生活習慣才紓緩惱人的異味以及香港腳。

趙昭明說，香港腳分為三大類，糜爛型、水泡型、角質型，三者皆非常常見，有些患者會合併三種類型，而糜爛型、水泡型的香港腳，趾縫濕潤且會破皮，感到奇癢無比，並集中在第三、四、五腳趾之間的縫隙間，患者常會透過搓揉去止癢，甚至有人會癢到拿熱水燙自己的腳，這些都是NG行為。

熱水只能用暫時的痛楚抑制癢感，但反而會破壞皮膚，增加感染的機率，他說，像是大包一樣，最後險些造成蜂窩性組織炎的患者，不在少數，特別是糖尿病患者、年長者、多汗症的民眾，本身免疫力不佳，危險因子就高於一般人，又不願意就醫，反而讓疾病更加嚴重。

角質型則是腳掌的位置變得又粗又厚，外觀會破皮，並產生異味，不過此類型常與因細菌感染的凹陷型角質溶解搞混，仍不建議患者自行購買藥物塗抹，應先就醫確認疾病後，再依照處方塗抹或是服用藥物。

近期正是香港腳盛行高峰期，趙昭明說，因香港腳就診的人數已比平常增加二到三成，呼籲民眾一有症狀就盡速就醫。

食藥署的食藥好文網也提出五招，幫助民眾遠離香港腳：

第一招／出門時：穿排汗襪、每天換穿不同鞋

第二招／回家時：鞋子穿完塞報紙吸濕，洗澡後腳全擦乾

第三招／平時：強化免疫力

第四招／上班上課：自備脫鞋、帶襪子替換

第五招／雨天時：把襪子完全吹乾再穿、濕鞋烘乾或吹乾