中部醫院麻疹群聚 再增三護理師中鏢

2019-04-13 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署今天公布，國內新確診3例麻疹病例，均為中部某醫院20多歲女性護理師，與3月28日公布40多歲護理師在相同病房工作，研判為該群聚個案，該起醫院群聚截至目前共計8人確診。此次麻疹醫院群聚一再傳出新個案，但疾管署研判，預期因全院員工快速接種疫苗，疫情將可控制在第二波，發生第三波傳染機率不高。

疾管署副署長羅一鈞表示，28日確診麻疹感染護理師的職場接觸者皆於3月30日至4月1日接種MMR疫苗。此次新增3名麻疹確診個案也有接種，但由於接觸者於暴露後72小時內接種1劑MMR疫苗，預防遭該個案感染效果雖可達到8至9成，恰巧這3名護理師就是一至二成仍可能遭感染案例。

因應此次醫院群聚事件，疾管署與地方政府衛生局安排感控專家前往指導，羅一鈞表示，該院已於4月8日針對確診護理師工作病房，暫停收治新病患直到監測期滿。並已於4月3日起實施急診發燒動線管制，若急診檢傷發現有發燒及出疹病人，先收置於隔離室問診，全醫院工作人員如有發燒者也不得上班。

今年截至目前國內累計55例麻疹病例，29例為國內感染，其中18例為接觸者；另26例為境外移入病例，當中有22例是本國籍民眾。感染國家為越南8例、泰國6例、菲律賓5例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。出國目的以旅遊15例最多，其次為商務6例及探親5例。