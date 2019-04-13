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微胖中年男天天瘋跳床 減肥不成反而跳到腦中風

2019-04-13 13:54聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

跳不到10分鐘包準你爆汗，最近興起的「跳床運動」正風行於熱愛健身的男女。一名年約50歲的男子，半年前為了減重接觸跳床，上課效果極佳，不到幾分鐘就讓他汗流浹背，每周至少上3次課，回家也不想偷懶，花幾千元直接在家也擺一只跳床，沒想到疑似跳過頭，頸部椎動脈剝離，進而發生腦中風緊急送醫救治。

台北醫學大學放射線學科教授、雙和醫院影像醫學部主任陳啟仁說，該名患者因腦中風求診，術後詢問他是否有不良習慣、家族病史等，患者自述完全沒有，除了體重稍重以外找不到太多明確的原因，但患者有強調近期非常著迷「跳床」，幾乎每天都在跳，陳啟仁說，當時恰好看到國外的報導以及聯想到搖晃嬰兒綜合症，認為跳床也可能是造成腦中風的間接危險因子。

陳啟仁解釋，腦中風的原因是血管裂開後產生血栓，進而堵塞到血管，阻塞的部位若是在腦部就會形成腦中風，血管本身品質就不佳的民眾，在彈跳時，位於頸椎內的頸椎動脈，因為身體快速地上下移動，頸椎動脈極可能在頸椎內旋轉。

原本就脆弱的血管，因為拉扯、擠壓極可能裂開，血管受傷身體同樣會啟動修復機制，結痂的傷口不僅會形成血栓，也會讓血管變狹窄，血流不順、血栓就會增加中風的機會。

過去的彈跳床運動，最怕在翻轉時，脖子被撞傷造成骨折。2017年世界級體操選手的史威季 （Ric Swezey）於美國維吉尼亞州一座彈跳場失足摔倒，頭撞到襯墊薄的牆，頸椎當場斷裂，氣管和血流受阻，造成他癱瘓、腦死。

根據國外的報導指出，美國盛行的彈跳床運動，每年皆有民眾因為脖子、背脊、手臂、肩胛骨脫臼或斷裂受傷，甚至有人因此死亡，6年內已有6至7人因彈跳床喪命，大型的彈跳床運動還被美國體操選手喻為是「死亡練習場」。

陳啟仁說，近期風行的跳床運動雖然不完全與彈跳床運動相同，仍具有運動風險，目前雖然未指出跳床與中風的直接關係，但他認為仍是危險因子之一，也擔心跳床運動的風行，可能變成「成人搖晃綜合症」，也提醒民眾注意，若是本身血管品質不佳，仍建議降低跳床運動的頻率，同時也呼籲政府正視新興運動的風險。

50歲中年男子疑似太瘋跳床，跳到頸部椎動脈剝離，造成腦中風。圖／擷取自陳啟仁臉書
50歲中年男子疑似太瘋跳床，跳到頸部椎動脈剝離，造成腦中風。圖／擷取自陳啟仁臉書
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腦中風患者健身

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