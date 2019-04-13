五歲童高達98％上幼兒園 教團籲政府增設公幼

2019-04-13 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



幼教義務化議題爭論已久，黃昆輝教授教育基金會今天公布的「重要教育民意調查」結果顯示，超過七成民眾同意政府應優先實施5歲幼兒教育義務化。

調查指出，77％民眾同意政府應盡快公布實施5歲幼兒教育義務化的時程。黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，此案已延宕多時，行政院1984年就主張將5歲幼兒教育納入義務教育範疇，呼籲政府重視這項問題。

75.3％同意政府應優先實施5歲幼兒教育義務化，比率與去年相當。按地區分，雲嘉南地區民眾的同意程度最高，占比達81.2％。民調小組委員馮清皇表示，這也點出各地區教育資源分布不均的問題。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，台灣的教育資源先用在十二年國教，推動高中職免學費，於是擱置5歲國民教育。如今面臨少子化，加上國家財源增加，5歲國民教育應該要啟動了。

張旭政說，目前5歲幼兒進入幼兒園的比率高達98%，幾乎是義務教育的入學率，所以推動5歲國民教育是水到渠成。

針對公、私立幼兒園的選擇，張旭政表示，公、私立幼兒園不僅收費差異大，師資、設備的差異也大，一般家長都希望能有負擔得起且優質的幼教園所就讀，這也是都市地區公立幼兒園經常要排隊抽籤的主因。倘若納入國民教育，等於是政府必須提供足夠的公立幼兒園讓每個5歲孩子就讀，民眾當然是樂見此一政策的落實。