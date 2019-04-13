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「與惡」熱播…報導不當扣連精神病與犯罪 衛福部擬修法開罰

2019-04-13 13:20中央社 台北13日電

專家指出，將精神疾病和犯罪行為扣連是常見的污名化，對精神病人及家屬帶來負面影響。衛福部擬修法增訂罰則，媒體在未經法院判決前，不得報導當事人疾病或障礙狀況。

電視劇「我們與惡的距離」廣受好評，劇中對媒體報導的界線和尺度也有所討論。在現實生活中，也有不少精神科專家對媒體報導重大社會案件的方式感到憂心，如常在報導中指出加害人有「精神疾病」，片斷式資訊加深社會刻板印象和污名，也怕形成模仿效應。

電視劇「我們與惡的距離」廣受好評，劇中對媒體報導的界線和尺度也有所討論。圖／公視...
電視劇「我們與惡的距離」廣受好評，劇中對媒體報導的界線和尺度也有所討論。圖／公視提供
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衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中接受中央社記者訪談時表示，現行精神衛生法雖已規定，傳播媒體報導不得使用與精神疾病有關的歧視性稱呼或描述，並不得有與事實不符或誤導閱聽眾對病人產生歧視的報導。但各界專家都有共識，認為現行媒體報導的方式，「負面效應遠大於正面效應」。

台灣精神醫學會理事長賴德仁上午受訪時也說，媒體針對精神疾病者的報導常有偏頗，如曾有一患者出現暴力行為傷害人，媒體去採訪公司，公司就說此人有「思覺失調症」。但事實是這名患者過去曾有藥癮，大腦才因此受損，媒體「未審先判」。

另一種例子是，當重大社會案件發生，媒體常採訪精神科醫師「分析」加害人；但賴德仁說，精神科醫師不可能僅從案件型態及片斷資訊「隔空看診」。就算加害人曾有精神科就醫紀錄，也是個人隱私，不應該被揭露。

衛福部這一兩年著手研修精神衛生法，重要的修法條文除將精神病人強制住院改由法院判決；還增訂媒體不當報導的罰則。

諶立中說，條文修正草案增訂，精神病人或疑似有精神狀態異常者涉及法律事件，未經法院判決確定其發生原因可歸責於當事人的疾病或其障礙者，宣傳品、出版品、廣播、電視、網路或其他媒體或機關、機構、法人或團體，不得以當事人的疾病或障礙狀況作為報導內容。

修正條文草案也增訂，若違反上述規定，將處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰。

諶立中表示，增訂此條文並不是要處罰媒體，而是希望在案情不明朗前，不要輕易將精神疾病和犯罪行為劃上等號。精神疾病和犯罪未必有「直接」關係，但媒體報導的扣連，會加深「因為有精神疾病，所以比較不受控」的刻板印象和污名化。

污名化對精神病人和家屬都會造成傷害，諶立中說，精神病人可能因社會環境不友善而不敢就醫，家屬也可能認為「恥辱」而不願給予支持。當精神康復者想回歸社會，也會遇到層層阻礙。曾有康復者就業，結果誠實跟老闆告知身體狀況，就被找盡理由辭退。

賴德仁表示，精神病人的犯罪率並沒有比較高，且「任何人都有可能傷害人」，媒體不應太聳動報導加害人的特質。過去曾有調查發現，有25%的人在近一週感到煩躁、易怒，因為這是一個高壓的社會，當心中憤恨難平，又沒有好的紓壓方法，一遇到刺激就可能犯錯。

賴德仁也說，衛福部的修法可能宣示性意義大於實質，但重點是希望營造友善社會，當病人都願意接受規律的治療，家庭又能接納，有好的社會支持，降低病人疾病惡化的風險，也可以減輕社會負擔。

患者醫師思覺失調症

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