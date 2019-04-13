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調查：七成七民眾同意 政府盡快公布5歲幼教義務化時程

2019-04-13 10:58聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

黃昆輝教授教育基金會今天公布「重要教育民意調查」結果，七成五民眾同意政府應優先實施5歲幼兒教育義務化，七成四認為媒體教育應強調「國家安全比新聞自由重要」，七成一認同行政院上月通過的《教師法》修正草案。

針對幼教公共化議題，75.3％同意政府應優先實施5歲幼兒教育義務化，比率與去年相當。按地區分，雲嘉南地區民眾的同意程度最高，占比達81.2％。民調小組委員馮清皇表示，這也點出各地區教育資源分布不均的問題。

77％民眾同意政府應盡快公布實施5歲幼兒教育義務化的時程。黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，此案已延宕多時，從行政院1984年制定學制改革方案，就主張將5歲幼兒教育納入義務教育範疇，呼籲政府重視這項問題。

近來假新聞充斥社會，74.1％民眾認為國家安全比新聞自由重要，凸顯媒體教育教導民眾分辨與防範假訊息的重要性。

因應不適任教師解聘問題，行政院上月7日通過《教師法》修正草案，規定學校教師評審委員會處理教師解聘、不續聘、停聘案時，應增聘校外學者專家，讓未兼行政職務或董事的教師人數少於委員總額之半，71％民眾表示認同。

對於學校評量學生的學習成果，教育部規定不得公開呈現個別學生成績在班級與學校的排名，51.6％民眾表示同意。北北基地區民眾的同意比例較高，達57.5％，但桃竹苗與中彰投地區的民眾，卻有近半數表示不同意。本次電話調查的時間為4月1日至3日，有效樣本數為1072人，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。

黃昆輝教授教育基金會今天公布「重要教育民意調查」結果，77％民眾同意政府應盡快公...
黃昆輝教授教育基金會今天公布「重要教育民意調查」結果，77％民眾同意政府應盡快公布實施5歲幼兒教育義務化的時程。記者潘乃欣／攝影
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