台灣附近水氣增多 未來幾天天氣較不穩定

2019-04-13 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天受到華南水氣東移影響，全台各地的天氣都不太穩定，呈現時晴時陰偶而飄雨的狀況，雨勢方面來說，主要以東半部以及中央山脈沿線為主，但西半部雲多且仍有降雨機會，只是降雨時間短雨勢也大。

他說，氣溫方面，因為涼空氣減弱，北部東北部高溫回升到27度左右，中南部與東南部高溫28-32度，感覺還算舒適，但全台低溫在19-24度之間，感覺起來就稍微涼了一點。

周日鋒面通過，廖于霆表示，全台各地的降雨會比周六來得更多一些，除了北部東北部是降雨熱區外，西半部平地降雨的時間與雨勢上都會比較長，外出最好攜帶雨具，同時鋒面通過以後東北風增強，北部東北部高溫降至25-26度，中南部與東南部高溫在27-31度，也大略降1度。

他說，下周的天氣目前看起來在周三前都不穩定，周一是東北季風型的天氣，北部東北部有陣雨，其他各地雲量偏多，周二下半天另一波鋒面到來，伴隨著比較旺盛的對流，全台特別是西半部可能會出現短時較大降雨以及雷雨天氣，好在壞天氣來得快去得快，到了周三白天鋒面通過，北方乾涼空氣南下，降雨將會明顯趨緩。現在4月份天氣系統變化快速，建議隨時留意氣象預報，攜帶雨具與外套，才不會在天氣變化時措手不及。

廖于霆表示，空氣品質方面，因為降雨較多，且風速也不弱，污染物不易累積，除雲嘉南跟高屏是對敏感族群不健康外，其他縣市都是普通等級為主。

氣象局說，周日鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有短暫陣雨，降雨甚至可擴展至南部，白天北部、東北部還未明顯降溫，但到了晚上也會轉涼；下周一東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚也稍涼，雨區縮小，以迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。