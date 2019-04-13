你是否把自己養成失眠體質了？ 中醫師建議這樣改善

2019-04-13 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



睡不好的人越來越多，衛福部統計資料顯示，國人每年吞下的安眠藥量持續攀升，去年來到9億顆高峰。中醫師指出，輾轉難眠可能肇因於身體整體運作出了點狀況，像是體質走向「陰虛陽亢」或「氣鬱化火」，此時除了必要性的用藥，同時應積極幫助自己調整回健康體質。

三軍總醫院中醫部主任、精神科專科醫師黃怡嘉說，暫且不論精神疾病帶來的失眠，單純的失眠是精、氣、神的「神」較亢奮的表現，這常見於「陰虛陽亢」或「氣鬱化火」體質的人。

所謂「陰虛陽亢」，簡單來說是指身體質量、水分總量不足，人體自然而然產生代償反應，因此出現心神不寧、焦慮、發熱、水分不足導致的口乾、便秘等情形。這個體質可能源於人們進入更年期產生的自然現象，也可能源於過度熬夜、平時吃太多炸辣燒烤類食物，因此，這群人在日常生活應反其道而行，必須有規律作息、均衡健康的飲食內容，可適量補充膠質性食物，如黑白木耳、山藥、秋葵、豬皮、雞腳皮等，必要時可循中醫醫囑補充養陰的酸棗仁、天門冬，養血的當歸、桂圓，以及降火的黃耆、黃連等。

「氣鬱化火」中的「氣」指的是廣義的身體運作狀況，像是血液循環、新陳代謝。「神」能快速影響「氣」，思慮太多、情緒鬱悶的人，會因著心情影響荷爾蒙分泌、自律神經與全身器官運作，並發生猶如引擎空轉發熱的情形。因此，這群人應為自己設計好的紓壓方法、適時排解鬱悶，且需要藉由運動讓「氣」能活動起來，另可依循中醫醫囑服用理氣的食藥，如逍遙散、柴胡、薄荷、麥茶等，以及清熱的黃耆、黃連等。