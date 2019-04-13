利大於弊… 國健署：仍會鼓勵接種HPV疫苗

2019-04-13 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



去年10月27日，衛福部請藝人林志玲（後排右二）擔任接種HPV疫苗宣導大使。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國內首例循求司法途徑求償的「痛痛女孩」個案告贏衛福部，醫師認為，面對同一事件醫學與法學著力點可能不同，建議民眾站在醫學角度看待ＨＰＶ疫苗，ＨＰＶ疫苗安全無虞是全球共識，ＷＨＯ於二○一七年已發出回應，認為ＨＰＶ疫苗是高度安全性的疫苗，接種ＨＰＶ疫苗利大於弊。

此判決結果是否影響去年才上路的公費接種ＨＰＶ二價疫苗政策，國健署表示，雖公費ＨＰＶ疫苗非強制接種，但ＷＨＯ證實該疫苗安全有效，仍會持續鼓勵家長及學生施打，並密切監測施打情況，研判不會影響接種意願。

國健署自去年十二月二十五日全面補助一○七學年度十萬名國一女生免費接種二價ＨＰＶ疫苗，國民健康署癌症防治組長林莉茹表示，ＨＰＶ疫苗開打前，學生、家長都會拿到衛教手冊及接種同意書，內容詳述國內外不良反應資訊，等學生及家長均簽名，才會接種。

扣除新北市、桃園市、雲林縣等原就提供施打縣市的三萬名女學生，其他縣市約有七萬多名女學生受惠。目前七萬多劑疫苗已完成配送五點五萬劑，截至今年四月十日約三萬二千人接種，共有二十九件不良反應通報，症狀包含發燒、頭暈或手臂痠痛，後續都沒有不適狀況。國健署表示，無人出現嚴重不良反應。

婦產科醫學會秘書長、新竹馬偕婦產部主治醫師黃閔照強調，此判決並非認定不良反應與疫苗直接相關，民眾不應過度恐慌。