又來亂！無人機又闖松山機場 5航班、613人受影響

2019-04-12 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



台北松山機場12日晚間又發生無人機闖入管制區事件。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

3月中旬才發生無人機兩度入侵松山機場事件，沒想到今晚8點58分，又有無人機闖入松機周邊管制區活動，導致松山暫停起降52分鐘，影響5航班、613名旅客。

民航局表示，今晚8點58分離場航班通報發現無人機活動，松山機場隨即在9點03分暫停起降，直到9點55分確認相關威脅已經排除，才恢復起降。期間，共有5班航班受影響（國際線2班、國內線3班），受影響旅客613人。

民航局強調，無人機侵入機場周邊管制區域，對飛航安全衝擊極大，現行法令已規定機場四周禁止施放有礙飛航安全物體，違者重罰30到150萬元，從104年至今，民航局已開罰58件，罰款金額已逾1600萬，民眾操作無人機前，務必確認操作區域合法性，以免觸法。

【中央社／台北12日電】

松山機場管制區3月中旬才遭無人機違規闖入，今晚又發生同樣情形，民航局表示，跟上次一樣，都未查獲違規者。

民航局指出，今晚8時58分，離場航班通報發現無人機活動，松山機場隨即在晚上9時3分暫停起降，至9時55分確認相關威脅已經排除後恢復起降，暫停起降達52分，共有5班航班受影響，包括國際線2班、國內線3班，受影響旅客613人。

民航局強調，無人機侵入機場周邊管制區域，對飛航安全衝擊極大，現行法令已規定機場四周禁止施放有礙飛航安全物體，違者重罰新台幣30萬至150萬元，從民國104年至今，已開罰58件，罰款金額已逾1600萬。民眾操作無人機前，務必確認操作區域合法性，以免觸法。

不過，台北國際航空站表示，3月中旬和今晚無人機在機場禁航區的違規活動，都未查獲違規者。